Einwohner müssen nicht zahlen In Bertsdorf-Hörnitz haben die Gemeinderäte die Beitragssatzung für den Straßenbau aufgehoben.

Blick auf Bertsdorf. © Matthias Weber

Die Einwohner von Bertsdorf-Hörnitz müssen sich auch künftig nicht an den Kosten für den Straßenbau in ihrem Ort beteiligen. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die Abgeordneten einstimmig die Straßenbaubeitragssatzung für Bertsdorf-Hörnitz aufgehoben.

Die ist einst 1995 im Gemeinderat beschlossen worden, weil sonst die Gemeinde damals keine Fördermittel mehr bekommen hätte. Das Aufheben der Satzung wurde rückwirkend bis zum Jahr 1995 beschlossen. Die Satzung gilt somit von Anfang an als unwirksam. „Wir haben in all den Jahren die Satzung nie gebraucht und auch nicht angewendet. Es ist damals eine reine Sicherheitsmaßnahme gewesen, um Fördermittel erhalten zu können“, schildert Bürgermeister Günther Ohmann (Freie Wähler).

Wie Kämmerer Frank Müller berichtet, haben auch andere Städten und Gemeinden schon ihre Straßenbaubeitragssatzung aufgehoben. (SZ/hg)

zur Startseite