Einwohner halten Dieb fest Ein Einbruch konnte in Görlitz von den Wohnungsbesitzern verhindert werden. Diese sperrten den Dieb im Dachboden ein.

Ein 38-jähriger Einbrecher wurde von Görlitzer Einwohner auf frischer Tat ertappt und auf dem Dachboden festgehalten. Die Polizei konnte den gesuchten Mann anschließend in Gewahrsam nehmen. © dpa

Görlitz. Dank mutig handelnder Bürger ist am späten Donnerstagabend in der Hotherstraße ein per Haftbefehl gesuchter Einbrecher festgenommen worden. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, konnten die Einwohner den 38-Jährigen, der mit Einbruchswerkzeug ausgestattet war, in ihrem Dachboden einsperren und die Polizei verständigen. Diese brauchte den Deutschen, der wegen einer offenen Strafe von 750 Euro gesucht wurde, nur noch mitzunehmen. Sollte der Einbrecher die Strafe nicht zahlen können oder wollen, muss er eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen in der Justizvollzugsanstalt absitzen. (szo)

