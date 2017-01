Einwohner entscheiden über Stadtfest

Das alljährlich Sommerfest in Rothenburg steht bereits seit längerer Zeit in der Kritik. Vor sieben Jahren sah es dort so aus. © Rolf Ullmann

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr einen Bürgerentscheid in Rothenburg. So hat es der Stadtrat jüngst beschlossen. Thema dieser Abstimmung der Einwohner soll das Stadtfest sein. Alle Bürger erhalten die Möglichkeit, ihre Stimme zur künftigen strukturellen Ausrichtung des Festes abzugeben, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm (SPD).

Stattfinden soll die Abstimmung parallel zur Bundestagswahl im Herbst. Einen genauen Termin gibt es dazu noch nicht. Zuvor soll regelmäßig über den Bürgerentscheid informiert werden. Dieser ist auch insofern spannend, dass Rothenburg im kommenden Jahr das 750-jährige Bestehen als Stadt feiert. Und das alljährliche Sommerfest bereits seit Jahren immer wieder in der Kritik steht.

Ein Bürgerentscheid ist ein wichtiges Element der Demokratie und als solches auch in der Gesetzgebung verankert. Er bietet Einwohnern einer Stadt oder Gemeinde direkte Teilhabe an einer Entscheidung auf Gemeindeebene. (ksl)

zur Startseite