Fußball – Landesklasse Frauen Einwechslerin trifft dreifach Heidi Schwärig erweist sich im Spiel in Klinga/Ammelshain als Joker vom Dienst.

© Symbolfoto: dpa

Erwartungsgemäß gewannen die Frauen der Spielgemeinschaft ESV Lok Döbeln/BC Hartha beim Drittletzten der Tabelle, SV Klinga-Ammelshain. Die zur Halbzeit eingewechselte Heidi Schwärig trug dabei mit drei erzielten Treffern entscheidend zum klaren 6:0-Erfolg bei.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die SG-Frauen das Zepter. Mit einem Pass in die Spitze bediente Susann Grandke ihre Teamkollegin Denise Wittig, die in der fünften Spielminute die Führung erzielte. Kurz darauf kamen die Gastgeberinnen plötzlich frei zum Schuss, setzten diesen aber übers Gehäuse. Mehr Präzision bewies das SG-Team. Nach einer von Jana Uschner getretenen Ecke köpfte Grandke zum 0:2 ein. Trotz, dass die ESV-Frauen die Partie klar im Griff hatten, schlichen sich ab Mitte der ersten Halbzeit immer häufiger Fehler im Aufbauspiel ein. So gab es für die zweite Hälfte noch einiges zu verbessern, auch was die Zuordnung betraf.

Trainer Thomas Jäschke brachte mit Heidi Schwärig eine weitere Stürmerin, um das Offensivspiel anzukurbeln. Diese Rechnung schien aufzugehen. Gleich nach dem Wechsel ergaben sich eine Reihe guter Möglichkeiten. Ein sehenswerter Spielzug führte Mitte der zweiten Spielhälfte schließlich zum dritten Treffer.

Sehenswerter Spielzug zum 0:4

Ein Zuspiel von Grandke auf die kurz zuvor eingewechselte Yvonne Giesecke leitete diese mit einer maßgeschneiderten Flanke auf Schwärig weiter, die per Kopf einnetzte. Nur drei Minuten später war Schwärig erneut zum 0:4 erfolgreich. Ein Hattrick lag nun im Bereich des Möglichen.

Doch mit einer starken Einzelleistung machte Wittig diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Kurz nach der Mittellinie nahm sie den Ball auf, zog in Richtung Tor, umspielte die Hüterin und schob zum 5:0 ein. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff markierte Schwärig, die vorausschauend mitgelaufen war und einschussbereit in der Mitte stand, den sechsten SG-Treffer.

Herausragend war erneut die Vorarbeit von Grandke, die an allen ESV-Treffern direkt oder indirekt beteiligt war. Gerade die Art und Weise der in der zweiten Halbzeit herausgespielten Tore lassen optimistisch auf die kommenden Spiele blicken. SG-Keeperin Vivien Werner hatte diesmal deutlich weniger zu tun als in den vorangegangenen Spielen, auch weil die Abwehr um Libero Anika Potas sicher stand. (DA/ala)

SV Klinga-Ammelshain – SG Lok Döbeln/BC Hartha 0:6 (0:2)

SG ESV Lok Döbeln/BC Hartha: Werner, Potas, Matthias (63. Mattes), Liebschner, Schmidt (46. Schwärig), Polster (73. Hempel), Mason (60. Giesecke), Uschner, Eschner, Grandke, Wittig

Tore: 0:1 Wittig (5.), 0:2 Grandke (9.), 0:3 Schwärig (65.), 0:4 Schwärig (68.), 0:5 Wittig (78.), 0:6 Schwärig (88.)

Schiedsrichter: Wallenborn (Wurzen)

Zuschauer: 24

