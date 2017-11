Eintrittskarten für 2018 sichern Beim Weihnachtsmarkt am Kalkofen Borna kann man sich einen Besuch der Naturbühne Maxen sichern - oder Tickets verschenken.

Auf der Naturbühne Maxen – hier ein Archivfoto – geht es manchmal auch märchenhaft zu. © Daniel Förster

Müglitztal. Die Proben laufen noch, da werden schon die Eintrittskarten verkauft. Wer 2018 eine Vorstellung auf der Naturbühne Maxen besuchen will, kann sich am Sonntag, dem 3. Dezember, Karten sichern. Traditionell beginnt zum Weihnachtsmarkt am Kalkofen zwischen 14 und 18 Uhr auch der Verkauf der Karten. Ab 0 Uhr in der Nacht zu Montag ist der Kauf dann auch über www.naturbuehne-maxen.de möglich sowie ab Montag ebenfalls in den Vorverkaufsstellen. Erfahrungsgemäß sind die Gastspiele als Erstes ausverkauft. 2018 sind unter anderem die Herkuleskeule, Breschke & Schuch, Daphne de Luxe, Peter Flache und Alf Mahlo & H. Ehrlich zu Gast. (SZ/sab)

