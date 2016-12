Eintritt in Tourismusverein verschoben Weißwasser will Mitglied bei der Gebietsgemeinschaft Neißeland (TGG) werden. Aber nicht sofort.

Weißwasser von oben: Bautzener Straße, Muskauer Straße, Bahnhofstraße, Bahnhof, Brücke Bahnhofsbrücke, Evangelische Kirche Stölzle. © André Schulze

Die Stadt Weißwasser will Mitglied bei der Touristischen Gebietsgemeinschaft Neißeland (TGG) werden. Allerdings wurde eine Entscheidung des Stadtrats auf das nächste Jahr verschoben. Gründe wurden nicht genannt.

Die TGGs in Sachsen befinden sich derzeit in einem Umstrukturierungsprozess. Dabei wird auch eine größere Beteiligung der Städte und Gemeinden angestrebt. Bisher engagieren sich noch nicht einmal 50 Prozent von ihnen in der Touristischen Gebietsgemeinschaft. Der Görlitzer Landrat Bernd Lange hat deshalb dazu aufgerufen, mit einem Beitritt die Zukunft der Tourismuswirtschaft in der Region zu sichern. Die Stadt Bad Muskau hat ihren Beitritt inzwischen vollzogen. Gablenz zögert noch.

Die TGG Neißeland ist als Verein strukturiert und hat ihren Sitz in Reichenbach. Ziel ist es, den Tourismus im Sinne einer gesunden wirtschaftlichen, landeskulturellen und umweltverträglichen Entwicklung zu fördern. Den angeschlossenen Kommunen soll dabei künftig ein größeres Gewicht zukommen. (sdt)

zur Startseite