Eintritt für DDR-Schau unter der Lupe

Am Wochenende hat DDR-Museum in Dresden eröffnet. © René Meinig

Neun Euro zahlen Erwachsene, wenn sie die neue DDR-Ausstellung im Albertplatz-Hochhaus besuchen wollen. Ein Preis, mit dem ein Drittel von 111 Gästen am Eröffnungstag nicht ganz einverstanden war, wie eine SZ-Befragung ergab. Center-Chef und Investor Peter Simmel stellt nun klar, dass bei ihm nie etwas in Stein gemeißelt ist. Auch nicht die Eintrittspreise. „Natürlich müssen wir uns anpassen“, sagte er der SZ. „Wir haben jetzt nur die Eintrittspreise von Radebeul übernommen und schauen wie sich das entwickelt.“

Simmel hatte die Exponate des Radebeuler DDR-Museums gekauft und stellt einen Teil davon nun in Dresden aus. Die Ausstellung in der Nachbarstadt war in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Im Vergleich zu anderen DDR-Schauen in Sachsen liegen die Eintrittspreise in Dresden an der Spitze. In Pirna zahlen Besucher 7 Euro, in Leipzig 6,50 Euro. Allerdings bietet Simmel etwa für Studenten eine Ermäßigung an. Außerdem gibt es einen Seniorentag. Kinder unter sechs Jahren zahlen nichts. (SZ/sr)

