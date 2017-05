Eintritt frei im Radiomuseum Am Sonnabend zeigt die Schau der Radiobastler Schallplatten und der Radiodoktor ist da.

Jochen Schieck aus Glaubitz im Radiomuseum Großenhain. © Kristin Richter

Aufgrund der großen Nachfrage bei der Ausstellung zu Ostern präsentiert das private Radiomuseum in der Herrmannstraße 16 am Pfingstsonnabend erneut seine Sonderschau bei freiem Eintritt. Von 10 bis 16 Uhr begeistern die Sammler die Besucher auf einer Fläche von über 250 qm mit historischer Rundfunk- und Tontechnik von den Anfängen bis zur Gegenwart. Den Schwerpunkt dieser Sonderschau bildet diesmal die Tonkonservierung und -wiedergabe mittels Schallplatten. So werden z. B. ungewöhnliche Postkarten-Schallplatten zu sehen und zu hören sein. Außerdem werden die Anfänge der Stereophonie vorgeführt. Weitere Höhepunkte sind noch als Überraschung geplant und werden technisch gesehen ein Leckerbissen für Liebhaber der alten Wellenbereiche sein, die abgeschaltet wurden. Falls das Interesse der Gäste dazu besteht, ist jederzeit eine persönliche Führung von Fachpersonal durch die Räume individuell möglich. Diesmal ist wieder der Radiodoktor anwesend, der die Macken mitgebrachten Geräte erkundet und ggf. abstellt und der eine einfache Begutachtung mitgebrachter Tongeräte ermöglicht.

