Eintrag ins Goldene Buch Dresdens Bürgermeister Dirk Hilbert ehrte den Dressurreiter Steffen Zeibig im Stadtrat für seine sportlichen Erfolge in Rio.

Steffen Zeibig hat sich 2016 seine sportlichen Träume erfüllt. Dafür konnte er sich am Donnerstag in das Goldene Buch der Stadt Dresden einschreiben. © Archivfoto: Steffen Unger

Für den Arnsdorfer Steffen Zeibig hat sich 2016 unter der Sonne von Rio de Janeiro ein Traum erfüllt. Denn bei den Paralympics hat sich der Dressurreiter gemeinsam mit Stute Feel Good seine erste paralympische Einzelmedaille gesichert und Bronze nach Hause geholt. Zudem gewann er Silber mit der Mannschaft. Für Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sind diese sportlichen Erfolge Grund genug, den Dressurreiter in die Sitzung des Stadtrates einzuladen, die an diesem Donnerstag stattfand.

„Die Ehrung war direkt ein Punkt auf der Tagesordnung“, erklärt Steffen Zeibig auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Und immerhin haben sich der Oberbürgermeister und die Stadträte fast eine gesamte Stunde dafür Zeit genommen. „Ich konnte mich in das Goldene Buch der Stadt eintragen und anschließend gab es noch einen kleinen Umtrunk und etwas zu Essen“, berichtet der Sportler. Außerdem habe er sich mit einigen Stadträten über die spannende Zeit in Rio de Janeiro unterhalten.

Neben den Erfolgen von Steffen Zeibig würdigte Dirk Hilbert auch die Leistungen der anderen Paralympics-Teilnehmer, die nicht an dem Empfang teilnehmen konnten. „Allen Sportlerinnen und Sportlern meinen herzlichen Glückwunsch zu diesen Leistungen. Wir sind stolz auf Sie!“, erklärte der Oberbürgermeister. Im Anschluss unterzeichneten die Olympioniken Tom Liebscher (Gold im Vierer-Kajak) und Steffi Kriegerstein (Silber im Vierer-Kajak) die von der Stadt Dresden angebotenen Stipendien über monatlich je 1 000 Euro.

Steffen Zeibig beendet das Jahr 2016 also mit seinem bisher größten sportlichen Erfolg. Darauf hatte er hart hingearbeitet, regelmäßig trainiert und sich sogar in Kleinwolmsdorf einen eigenen Trainingsplatz aufgebaut. Schon im Vorfeld der Paralympics hatte der Dressurreiter gegenüber der SZ seinen Wunsch von der Medaille geäußert und sich sogar gute Chancen ausgerechnet, da sich seine Stute Feel Good mit zwölf Jahren auf ihrem persönlichen Höhepunkt befand. Und sein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der erfolgreiche Sportler aus Arnsdorf nun nicht wie Nico Rosberg auf seinem persönlichen Höhepunkt seine Karriere beendet, sondern wir ihn bei den Paralympics 2020 in Tokio vielleicht erneut anfeuern können.

