Eintagsfliegen für die Hauptstraße? Riesas Ladenleerstand lässt sich mit einem ungewöhnlichen Konzept bekämpfen – findet ein Handelsexperte.

Giannis Paraskevopoulos ist Geschäftsführer der Düsseldorfer Firma Brick Spaces, die Pop-up-Stores vermarktet.

Ein Schaufenster, das gestern noch leer war, ist plötzlich mit dekorativen Stapeln einer Würzpaste gefüllt. Eine Woche später gibt es dort Damenmode, danach vielleicht Weihnachtsbäume. In England ist es längst an der Tagesordnung, leer stehende Ladenflächen für wechselnde Kurzzeitmieter zu öffnen – sogenannte Pop-up-Stores, die wie Eintagsfliegen ohne große Ankündigung auftauchen und ebenso schnell wieder verschwinden. Auch in Deutschland verbreitet sich das Konzept. So hat der Düsseldorfer Pop-up-Spezialist Brick Spaces aktuell nach eigenen Angaben mehr als 1 500 Flächen im Angebot. Die SZ sprach mit Geschäftsführer Giannis Paraskevopoulos, ob das Rezept auch auf der Riesaer Hauptstraße funktionieren könnte.

Herr Paraskevopoulos, selbst in Riesas Top-Einkaufslage auf der Hauptstraße steht seit Wochen ein Geschäft leer. Kann da ein Pop-up-Store helfen?

Eine temporäre Nutzung als Pop-up-Store verhindert, dass leer stehende Lokale bei den Kunden nicht mehr wahrgenommen werden. Wer zwei- oder dreimal an einem toten Schaufenster vorbeigegangen ist, schaut sonst irgendwann gar nicht mehr hin. Dann wird es wirklich schwer, diese Fläche zu vermarkten.

Ein strukturelles Problem lässt sich damit aber nicht lösen, oder?

Pop-up-Stores sind sicher kein Allheilmittel. Das langfristige Ziel kann aber sein, die Lage für die Menschen wieder attraktiv zu machen. Wenn ein Schaufenster gestaltet und die Tür offen ist, kann jeder rein und sich die Fläche anschauen – auch potenzielle Nachmieter. Das ist viel besser, als wenn der Laden leer und ungepflegt wirkt.

Wie funktioniert das Konzept praktisch: Mieten Sie die Flächen an?

Nein, Brick Spaces ist eine Plattform als Schnittstelle zwischen Vermieter und Mieter. Wir haben darunter sehr unterschiedliche Mieter: vom kleinen Start-up-Unternehmen über Künstler bis hin zu großen Agenturen aus verschiedenen Branchen. Die können mit uns die Details abklären und wir zeigen denen, wo überhaupt Flächen verfügbar sind. Auf uns kommen sogar Mieter zu, die noch gar nicht wissen, in welche Region sie hinwollen.

Für was für Arten von Geschäften sind Pop-up-Stores überhaupt geeignet?

Sehr häufig kommen Nachfragen aus der Modebranche – die kennen das schon aus dem englischsprachigen Ausland. Mittlerweile machen öfter Autohersteller mit. So kam Lexus im August nach Chemnitz, Jaguar/Landrover tourte mit dem Konzept gleich durch mehrere Städte. Drittens sind verstärkt Geschäfte dabei, die ihr eigentliches Geschäft vor allem online betreiben – auch sie suchen die Nähe zum Kunden.

Wie lange bleibt im Regelfall so ein Laden geöffnet – Tage oder Wochen?

Das hängt vom Vermieter ab. Bei uns gibt es Angebote schon ab einem einzigen Tag. Manch Hauseigentümer fordert aber mindestens eine Woche oder einen Monat.

Welche Standorte kommen für das Konzept infrage?

Entscheidend ist dabei der Faktor Zeit: Es gilt, in kurzer Zeit viele Leute zu erreichen. Deshalb ist die Nähe zu den Menschen wichtig. Parkplätze zum Beispiel spielen dabei weniger eine Rolle.

Wie sind Ihre Erfahrungen: Können Pop-up-Stores tatsächlich eine dauerhafte Nachnutzung ermöglichen?

Es ist schon gelungen, mit Pop-up-Stores einen Laden wieder langfristig zu vermieten, der vorher länger leer stand. So etwas kann funktionieren. Manche Vermieter nutzen Pop-up-Stores aber auch nur dafür, eine Frist zu überbrücken, in der sie einen Mieter für die nächsten zehn oder 15 Jahre suchen. Wichtig ist, dass der betroffene Laden im Gespräch bleibt – und gar nicht erst in Vergessenheit gerät.

Gespräch: Christoph Scharf

