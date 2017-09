Eint der Fernsehturm die Dresdner? Alle Fraktionen wollen das Projekt unterstützen. Womöglich der Startschuss für ein neues Wir-Gefühl.

Strahlemann: Es gibt Hoffnung für die Wiedereröffnung des Fernsehturmes. Selten waren sich alle Parteien in einer Frage so einig. © Ronald Bonß

Er ist eine der letzten offenen Wunden der Stadt, sagt Holger Zastrow und meint damit den Fernsehturm. Fast jeder Dresdner habe eine emotionale Beziehung zum Bauwerk, sei mal oben gewesen, kenne den fantastischen Ausblick. „Es kann nicht akzeptiert werden, dass der Turm geschlossen ist. Das Gute: so weit wie jetzt waren wir noch nie“, sagt der FDP-Fraktionschef. Gemeinsam mit Stadträten aller Fraktionen ist er von Bürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eingeladen worden, bei der Bürgerversammlung in Bühlau Stellung zu beziehen, wie es weitergehen soll mit dem Fernsehturm.

Und das Interesse am Thema ist groß am Montagabend. Die meisten Sitze in der Aula des Gymnasiums sind gefüllt. Dumm nur, dass der Eigentümer nicht dabei ist. Die Funkturm GmbH hatte wohl wie die Staatskanzlei nicht den Mut, sich dem Bürger zu stellen, vermutet der OB.

Thomas Blümel von der SPD erklärt, das seine Fraktion den Turm schon länger im Blick habe, anfangs allerdings skeptisch war, weil lange nicht feststand, was die Wiedereröffnung kostet. Nun gebe es die Studie dazu. „Wenn wir das Projekt jetzt gemeinsam auf den Weg bringen, müssen wir aber auch so ehrlich sein, uns zu verpflichten, dass die Stadt den Zuschuss übernimmt, der für die Betreibung nötig sein wird“, sagt Blümel. Der Bürger solle mitentscheiden, wofür sein Steuergeld verwendet wird. „Aber was für mich wichtig ist: Dieses Projekt könnte Symbolwirkung für die Stadt haben, weil wir nicht gegen etwas sind, sondern etwas auf den Weg bringen wollen. Es könnte ein Stück Einigkeit in der Stadt herstellen.“ Der Fernsehturm-Verein, der die ganze Debatte um den Turm vorangetrieben hat, solle in eine Lenkungsgruppe eingebunden werden.

Grundsätzlich finde er die Bürgerbeteiligung zu diesem Thema gut, sagte Peter Krüger von der CDU. „Wir sollten alle Dresdner dazu befragen, was sie von einer Wiedereröffnung des Fernsehturms halten. Möglicherweise finden es nicht alle gut, wenn plötzlich viel mehr Verkehr nach Wachwitz rollt.“ Außerdem seien 15 Millionen Euro, die dafür nötig sind, sehr viel Geld. „Aber wir würden es durchziehen, wenn die große Mehrheit der Dresdner es will“, sagt Krüger.

Den Bund als Großaktionär der Telekom sieht Linken-Fraktionschef André Schollbach in der Pflicht, sich neben Stadt und Land für den Fernsehturm zu engagieren. Dieser erziele Dividenden, die in das „städtebauliche Juwel“, wie Schollbach den Turm nennt, fließen könnten. Ohnehin würde zu wenig Verständnis in Dresden für Bauten der Ostmoderne aufgebracht, beste Beispiele seien der Umgang mit dem Neustädter Tunnel oder dem Rundkino. Schollbach schränkte jedoch ein, dass seine Fraktion die Pläne des Fernsehturm-Vereins, die eine Seilbahn und ein populärwissenschaftliches Zentrum vorsehen, nicht mittragen. „Wir wollen uns auf das Realistische konzentrieren, die Wiedereröffnung des Turmes.“

Die Grünen würden sehr genau hinschauen bei der Verteilung des Geldes, immerhin gebe es viele gute Projekte in Dresden, sagt Grünen-Fraktionschef Thomas Löser. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, die Betreibung des Turmes jahrelang zu bezuschussen. Er sei froh, dass die Machbarkeitsstudie ergeben hat, dass der Bau einer Seilbahn unrealistisch ist, weil private Grundstücke überfahren und Stützen in Natur- und Landschaftsschutzgebieten gebaut werden müssten. „Aber wir sind zu konstruktiven Gesprächen bereit, und ich wünsche mir einen Prozess, dessen Ergebnis die Wiedereröffnung des Turmes ist.“ Löser wünschte sich zudem, dass sich die Bürgerschaft mit Spenden am Projekt beteilige. AfD-Vertreter Harald Gilke spricht sich für noch stärke Bürgerbeteiligung aus, die seine Fraktion vorantreiben wolle.

In der Diskussion regt Torsten Kulke von der Gesellschaft Historischer Neumarkt an, dass sich die Stadtgesellschaft Gedanken machen müsse, wie man mehr Einfluss auf den Turm bekomme. Denn sonst wäre eine Spendensammlung sinnlos. Diesbezüglich hatte der Oberbürgermeister gute Nachrichten. Zwar sei man erst bei einer Studie und habe den Turm noch lange nicht gekauft. Aber die Funkturm GmbH habe signalisiert, dass sie Lösungen offen gegenüberstehe. „Und was Spenden bewirken können, sehen Sie an der Frauenkirche oder dem Lingnerschloss. Die gehören auch nicht der Stadt“, so Hilbert. Man könne den Turm doch nach Manfred von Ardenne benennen, schlägt ein Gast vor. Ein anderer bringt Bungee Jumping ins Spiel, um weitere Einnahmen zu bekommen. Auch Geld aus der Bettensteuer könne in den Turm fließen.

