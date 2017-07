Einstiges Erholungsheim in Flammen In Oelsen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Verletzt wurde aber niemand.

zurück Bild 1 von 3 weiter Etwa 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz. © Marko Förster Etwa 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz.

Die Gebäude des Bienhofs brannten völlig nieder.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Großbrand am Abend in einem Ortsteil von Oelsen, das zur Gemeinde Bad Gottleuba-Berggießhübel gehört. Gegen 22.25 Uhr bemerkten Jugendliche einen Feuerschein in Richtung Bienhof. Als die Feuerwehr kurz nach 22.30 Uhr anrückt, brennt ein Nebengebäude beziehungsweise Wohnhaus des ehemaligen Erholungsheims Bienhof. Dieses brannte vollkommen ab. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf den Dachstuhl des Ferienheims über.

Die Kameraden der Feuerwehr legten insgesamt rund drei Kilometer Schlauchleitung, um Löschwasser unter anderem von einem Rückhaltebecken zu fördern. Gelöscht wurde von mehreren Seiten sowie von einer Drehleiter aus Pirna aus. Trotz aller Versuche brannte der Dachstuhl des ehemaligen Heims vollständig nieder.

Ein im Nebengebäude bzw. Wohnhaus lebender Mann galt zunächst als vermisst. Später wurde bekannt, dass er bei Pirna gefunden worden war und offenbar Suizidabsichten hatte. Verschiedene Medien berichten, es sei ziemlich sicher, dass der Mann, der wohl der Hausmeister war, das Feuer gelegt haben könnte. Er sollte wohl seine Wohnung räumen.

Bis in die frühen Morgen Stunden wurde der Brand teils mit Schaum gelöscht. Im Einsatz waren fast 100 Feuerwehrleute von zehn Feuerwehren aus dem Gebiet.

Zu Schaden kam niemand. Die Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht ermittelt werden, auch die Ursache ist bislang nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. Am Tag werden Brandermittler erwartet.

Bei dem Gebäudekomplex soll es sich um das ehemalige Hammergut (Erholungsheim Landesvereins Sächsischer Heimatschutz) mit der Jagdvilla handeln. Angeblich gehörte es zuletzt einer Familie aus Chemnitz. (mf/SZ)

