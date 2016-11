Artikelempfehlung

Einstiger Blickfang

Drehen wir die Zeit zurück und schreiben zum Beispiel das Jahr 1912. Trat damals ein Reisender aus dem Zittauer Bahnhof, fiel sein Blick direkt auf das gegenüberliegende „Hütters Hotel“ an der Ecke Bahnhof-/Eisenbahnstraße. Dieses repräsentative Haus aus der Gründerzeit mit heller Fassade verfügte über vier Etagen, große Fenster, Erker, Risalite, Giebel und ein hübsches Ecktürmchen. Vielleicht hatte unser Reisender vorher in einer Fremdenverkehrsbroschüre in einer Anzeige gelesen, dass dieses Hotel große, schöne Zimmer mit Zentralheizung, elektrischem Licht und Aussicht auf das Gebirge sowie ein Restaurant mit Wintergarten bot. Das versprach einen angenehmen Aufenthalt, und so buchte er ein Zimmer per Post oder gar per Fernsprechapparat, denn das Hotel verfügte natürlich über einen Anschluss. Ein Page brachte sein Gepäck mittels Handkarren zum Haupteingang Bahnhofstraße. Das Hotelzimmer präsentierte sich nach der Mode jener Zeit. Die Küche im Parterre war exzellent, denn der Hotelbesitzer Richard Hütter war Koch und das Restaurant, circa 90 Quadratmeter groß, bestens ausgestattet. Auch die Fenster waren besonders gestaltet. Sie zeigten ein im Glas eingeschliffenes stilisiertes R. H. in gebrochenen Versalien im Rahmen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/einstiger-blickfang-3539226.html