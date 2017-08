Einstieg mit Effekt Der frühere Moto-2-Weltmeister Stefan Bradl wertet die Superbike-WM auf – und muss Nicky Haydens Tod verarbeiten.

Am Sachsenring schaut er zu. Auf dem Lausitzring fährt Stefan Bradl mit. © dpa

Der Bradl-Effekt macht sich schon beim ersten Medientermin dieser Saison auf dem Lausitzring bemerkbar. Der Moto-2-Weltmeister von 2011 steht im Blickpunkt des Geschehens und muss vor allem eine Frage beantworten – die nach den Unterschieden zwischen Moto-GP und Superbike-WM. „Diese Serie ist fahrerisch nicht schlechter“, sagt Stefan Bradl. Er gab bis 2016 in der Moto-GP Gas und rast seit 2017 in der Superbike-WM. Aus seiner Sicht hätte Spitzenreiter Jonathan Rea aus Großbritannien auch in der Moto-GP die Chance auf einen Platz unter den besten zehn Piloten. „Andererseits würden deren mehrfache Titelträger Marc Marquez aus Spanien und der Italiener Valentino Rossi in der Superbike-WM ebenso gut aussehen.“

Der Augsburger spricht von einem sehr hohen Niveau und erwähnt bekannte Namen, beispielsweise den seines Mannschaftsgefährten Nicky Hayden, den er vermisst. Der US-Amerikaner wurde am 17. Mai in Rimini beim Fahrradtraining in einen Autounfall verwickelt. Der Moto-GP-Weltmeister von 2006 erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und Knochenbrüche. Fünf Tage später erlag der 35-Jährige im Ospedale Maurizio Bufalini in Cesena den Blessuren. Der Bayer behält seinen Kumpel als Kämpfer in Erinnerung. Er denkt immer noch häufig an ihn und dessen Familie: „Ich bin tief betroffen und traurig. Es war mir eine Ehre, mit dir die Box teilen zu dürfen.“

Auch Marco Melandri, 2002 Champion in der Kategorie bis 250 Kubikzentimeter, gehört jetzt erneut zu seinen Gegnern. Der Italiener startet nach einer zweijährigen Auszeit seit 2017 wieder in der Superbike-WM. „Er ist bestens mit der Ducati vertraut und bärenstark unterwegs“, sagt der Deutsche. Auf ihn trifft das in seiner ersten Superbike-WM-Saison noch nicht zu. Er musste den Tod seines Rennstallkollegen verkraften und sich auf viele neue Dinge einstellen: das Motorrad, die Serie und das Team. Die Honda kam erst Anfang Januar – zu spät für die bestmögliche Vorbereitung. Bradl konnte nur vier Tage bei kühlem Wetter in Spanien und Portugal trainieren. Entsprechend durchwachsene Ergebnisse liefert er bisher ab und sagt deshalb: „Im ersten Jahr fahre ich nicht um den Titel.“

Der Gesamt-13. hält höchstens Positionen unter den ersten zehn Piloten für möglich. Dabei fiel ihm die Umstellung sogar leichter als gedacht. Aber: Die Bremsen bezeichnet er als nicht so bissig. Bei der Elektronik sieht der 27-Jährige auch noch Nachholbedarf, und das Getriebe findet er nicht flexibel genug: „In der Moto-GP konnten wir schnell mal die Übersetzung einzelner Gänge wechseln. Das funktioniert beim Superbike nicht.“ Außerdem kann Bradl die Superbike-Honda nicht so präzise fahren wie die Moto-GP-Aprilia.

Er macht noch eine andere Erfahrung und einen großen Unterschied aus: „Ich fahre erstmals den extraweichen Pirelli-Reifen für die Qualifikation. Er funktioniert nur eine Runde, keine Kurve länger, aber dafür hammermäßig gut. Das ist ein geiles Gefühl. Es macht extrem viel Spaß.“ Entscheidend umstellen muss sich Bradl am Sonnabend. In der Superbike fährt er auch an dem Tag ein Rennen: „Das ist relativ stressig mit Training und Qualifikation, alles durchgeplant und jeder Termin eingetaktet.“ Inzwischen verträgt Bradl die zwei Läufe an einem Wochenende gut.

Ansonsten redet er Unterschiede klein und lässt Zahlen für sich sprechen: Die Moto-GP-Aprilia wiegt 157 Kilo, die Honda zehn bis zwölf mehr. Die Aprilia leistet gut 250 PS, die Honda 20 weniger. Die Aprilia beschleunigt auf 330 Kilometer pro Stunde. Die Honda bleibt 15 km/h drunter. „Die Zuschauer sehen ähnliche Rennen wie in der Moto-GP. Die Fahrer schenken sich nichts. Sie reizen alles aus – mit Ellenbogenschleifen und vollem Körpereinsatz.“

Bradl kehrt mit der Superbike-WM zu seinen Wurzeln zurück: „Mein erstes Motorrad war eine Honda.. Ich bin mit dieser Marke aufgewachsen. Sie hat einen gewissen Status in unserer Familie.“ Sein Vater Helmut fuhr von 1986 bis 1993 auf einer Honda in der Viertelliterklasse um die WM und 1991 mit fünf Grand-Prix-Erfolgen am Ende auf Platz zwei. Er war auch dabei, als die Karriere seines Sohnes anfing. Stefan Bradl gewann 2005 die Internationale Deutsche Motorrad-Meisterschaft und raste auch auf dem Lausitzring. „Damals herrschte eine familiäre Atmosphäre“, sagt er. „Es war noch nicht so professionell und streng wie jetzt. Sandro Cortese und ich bauten im Fahrerlager einen Swimmingpool auf, zelteten dort. Ich war aufgeregt, nervös, zitterte. Ich habe meine Kindheit, Jugend und inzwischen mein halbes Leben auf der Rennstrecke verbracht.“

Bradl fährt nun wieder auf dem Lausitzring, Cortese weiter auf dem Sachsenring – in der Moto 2. „Ich bin gespannt“, sagt Bradl. „Der Lausitzring ist für mich quasi fast neu. Ich bin dort zwar mit 125er-Bikes gefahren, aber das ist mittlerweile zwölf Jahre her.“ Er freut sich auf sein Heimspiel von Donnerstag bis Sonntag, für das die Ausrichter auf Plakaten mit ihm werben. Durch den Verkauf der Anlage in Südbrandenburg zum 1. November 2017 an die Dekra könnte es auch das letzte sein – trotz eines Vertrages bis einschließlich 2018.

„Der Konzern nutzt das Areal anders“, sagt Noch-Geschäftsführer Josef Meier. Daher steht ein Fragezeichen hinter der Zukunft der Serie am Lausitzring. Er wünscht sich „natürlich einen Fortbestand“, kann ihn aber „leider nicht“ garantieren. Deshalb gilt jetzt seine „ganze Energie“ der Superbike-WM, „die wir als Betreiber noch ein letztes Mal gemeinsam mit unseren Fans erleben und genießen wollen“. Bradl möchte „den deutschen Fans eine gute Show bieten“. 2016 sei mit 29 000 Besuchern zwar nicht schlecht gewesen, aber durchaus noch ausbaufähig. Von der Moto-GP am Sachsenring kennt er sechsstellige Fanzahlen. Davon kann Meier nur träumen – Bradl-Effekt hin oder her. Immerhin erlebt die Superbike-WM dank seines Einstieges doch einen deutlichen Aufschwung.

TV-Tipp: ServusTV überträgt die Rennen am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 12.30 Uhr live.

zur Startseite