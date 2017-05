Gut zu wissen Einsteigen leichter gemacht Die Kirnitzschtalbahn rüstet sich für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Der Platz bleibt aber begrenzt.

Barrierefrei gelangt man jetzt auf den erhöhten Bahnsteig der Kirnitzschtalbahn in Bad Schandau. So wird das Einsteigen für Rollstuhlfahrer möglich und für alle anderen Fahrgäste bequemer. © Dirk Zschiedrich

Bad Schandau. So hübsch die alten Straßenbahnen auch aussehen, die durch das Kirnitzschtal bei Bad Schandau rattern – Rollstuhlfahrer konnten sie bisher nur von außen betrachten. Sie in die Bahn zu hieven, war wegen des hohen Einstiegs kaum möglich.

Seit dem 1. Mai ist das anders. Die Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) hat die Bahnsteige an den Endhaltestellen „Bad Schandau Kurpark“ und „Lichtenhainer Wasserfall“ erhöht. Das macht das Einstiegen leichter. Zwar bleibt immer noch eine Stufe in der Bahn zu überwinden. Doch dazu stehen in den Bahnen zwei mobile Rampen zur Verfügung, teilt die OVPS mit. Diese werden auf Anforderung durch das Fahrpersonal angebracht, heißt es. „So haben nun auch Rollstuhlfahrer die Möglichkeit, sich mit der Kirnitzschtalbahn in das wildromantische Tal chauffieren zu lassen“, erklärt Solveig Großer von der OVPS. Aufgrund der Enge im Tal könnten diese Einstiegshilfen an den anderen Haltestellen aber nicht gebaut werden. Rollstuhlfahrer müssen also immer bis zu den Endpunkten der Strecke fahren. Da helfen auch die Rampen nichts. Die Anzahl der Rollstuhlplätze in den Wagen ist außerdem begrenzt, erklärt Frau Großer.

Die OVPS bittet Fahrgäste im Rollstuhl um eine Anmeldung fünf Tage im Voraus unter 035022 54816 oder per an badschandau@ovps.de.

