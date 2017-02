Einspruchsfrist gegen OB-Wahl läuft Noch bis 8. Februar kann Einspruch gegen die Pirnaer OB-Wahl eingelegt werden.

Klaus-Peter Hanke hatte am 15. Januar die Wahl mit 60,5 Prozent der Stimmen gewonnen. © Marko Förster

Wahlberechtigte, Bewerber um das Amt des Pirnaer Oberbürgermeisters sowie Personen, auf die bei der Wahl Stimmen entfielen, können noch bis einschließlich 8. Februar Einspruch gegen die OB-Wahl vom 15. Januar einlegen, sofern sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen. Der Beginn der einwöchigen Einspruchsfrist war diese Woche im Pirnaer Amtsblatt veröffentlicht worden. Mögliche Einsprüche sind laut der Stadt an die Abteilung Kommunalaufsicht des Landratsamtes zu richten, es müssen Einspruchsgründe angegeben werden. Die Wahl am 15. Januar hatte Einzelkandidat Klaus-Peter Hanke mit 60,5 Prozent der Stimmen gewonnen, Einzelbewerber Tim Lochner kam auf 32,9 und die CDU-Kandidatin Ina Hütter auf 6,6 Prozent. (SZ/mö)

