„Einsparen beim Zugverkehr schadet“ Bürgermeister und Unternehmen haben am Nahverkehrsplan des Zvon einiges auszusetzen. Sie stellen klare Forderungen.

© Thorsten Eckert

Zehn Bürgermeister und zwei große Unternehmen aus dem Oberland fordern Nachbesserungen beim Nahverkehrsplan des Verkehrsverbundes Zvon für die nächsten Jahre, dessen Entwurf zurzeit öffentlich zur Einsichtnahme ausliegt. Ende letzter Woche hatten sich die Rathauschefs von Sohland, Schirgiswalde-Kirschau, Wilthen, Hochkirch, Kubschütz, Göda, Demitz-Thumitz, Großharthau, Neukirch und Schmölln-Putzkau sowie Vertreter von Trumpf Sachsen Neukirch und GKN Walterscheid Sohland getroffen und über den Planentwurf beraten.

„Dabei wurde erneut festgestellt, dass auf den Bahnstrecken Bischofswerda–Görlitz und Dresden–Zittau erhebliche Einschränkungen des Angebotes vorgenommen werden sollen. Dies betrifft nicht nur den Berufs-, sondern auch den Freizeit- und Tourismusverkehr“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das könne nicht hingenommen werden. In ihrer Stellungnahme fordern die Bürgermeister und Firmenvertreter vor allem folgende Änderungen der Pläne: Auf der Strecke Bischofswerda–Görlitz sollen die Haltestellen Demitz-Thumitz, Seitschen, Kubschütz und Pommritz so häufig wie bisher bedient werden. Auf der Strecke Bischofswerda–Zittau dürfe der Takt in den Morgenstunden nicht ausgedünnt werden. Gefordert wird, dass früh vor 8.30 Uhr drei Züge je Richtung fahren und nachmittags zwischen 15 und 17 Uhr eine Verstärkung beider Richtungen erfolgt; jeweils mit Stopp an allen Haltestellen im Landkreis Bautzen. Ab 20 Uhr reiche jedoch ein Zwei-Stunden-Takt aus. Eine Schließung von Haltestellen lehnen die Unterzeichner ab. Außerdem wollen sie, dass die Haltestellen auch am Wochenende bis Mitternacht bedient werden.

Die geplante Umstrukturierung des Ostsachsennetzes und seiner Anschlüsse benachteilige die kleinen Gemeinden einseitig und noch stärker als bisher, kommentieren die Bürgermeister und Firmenvertreter. „Das schadet der regionalen Bildung und Wirtschaft und koppelt uns von der dynamischen Entwicklung des Großraumes Dresden ab“, kritisieren sie und fordern eine Überarbeitung des Zvon-Nahverkehrsplanes. (SZ/ks)

Der Nahverkehrsplan ist bis zum 17. Februar unter anderem auf der Zvon-Internetseite einzusehen. www.zvon.de

zur Startseite