Einser-Schüler fahren kostenlos Guten Noten werden belohnt – am Montag können alle Einser-Schüler den ganzen Tag kostenlos Bahn fahren.

Alle mitteldeutschen Bahnen in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich für den ersten Montag der Sommerferien eine besondere Überraschung ausgedacht. „Jeder Schüler, der mindestens eine Eins auf seinem Zeugnis hat, kann am Montag, dem 26. Juni, den ganzen Tag kostenlos Bahn fahren“, sagt Jörg Puchmüller von den Länderbahnen. Wer bisher nur Worturteile bekommt, darf auch mit einem „Sehr gut“ die Bahnen an dem Tag kostenlos benutzen.

Als Ticket gilt demnach am 26. Juni eine Kopie des Zeugnisses zusammen mit einem Schüler-, Kinder- oder Personalausweis. Mit dem Angebot können Schüler beispielsweise kostenlos mit Nahverkehrszügen von Sebnitz bis nach Magdeburg oder Eisenach fahren – und wieder zurück. In den Verkehrsverbünden VVO und ZVON gilt der Gratistag auch für Busse, Straßenbahnen und Fähren.

Erstmals haben sich alle betreffenden Verkehrsunternehmen der drei mitteldeutschen Bundesländer zusammengeschlossen, um den Schülern diesen Tag zu ermöglichen. Während der gesamten Sommerferien bieten die Verkehrsunternehmen und -verbünde zudem auch in diesem Jahr wieder verschiedene Schüler-Ferientickets an. Dazu beraten alle bekannten Verkaufsstellen der betreffenden Bahnen. (SZ)

