Einschulung am Gymnasium beginnt Ein Jahr vor Fertigstellung des Schulneubaus in Wilsdruff könnten erste fünfte Klassen an den Start gehen. Wenn genügend Schüler angemeldet werden.

Übergangsweise werden die Gymnasiasten an der Schule in Freital-Kleinnaundorf unterrichtet. © Andreas Weihs

Wilsdruff. Wilsdruffs erster Jahrgang am neueingerichteten Gymnasium nimmt Konturen an. Bei einem Elternabend wurden Interessierte über organisatorische Details der Schulgründung und Klassenbildung informiert.

Die Anmeldungen finden Anfang März in der Wilsdruffer Grundschule statt. Am 1. März ist dies in der Zeit von 10 bis 16 Uhr möglich, am 2. März von 8 bis 12 Uhr sowie am 6. März von 10 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind Bildungsempfehlung, Aufnahmeantrag, Geburtsurkunde sowie die beiden letzten Zeugnisse.

Wenn mindestens 60 Anmeldungen für das Schuljahr 2018/2019 erreicht werden, kann das Gymnasium Wilsdruff bereits ein Jahr vor der Fertigstellung des Neubaus an den Start gehen. Übergangsweise werden die Schüler an der Schule in Freital-Kleinnaundorf unterrichtet.

Mittlerweile liegt auch ein Entwurf für den Schülerverkehr nach Kleinnaundorf vor. Geplant ist, die Schüler aus Mohorn, Grund, Herzogswalde, Helbigsdorf, Blankenstein, Limbach, Birkenhain und Wils-

druff per Sonderbus einzusammeln. Alle anderen Ortsteile sowie die Schüler aus Kurort Hartha, Tharandt, Freital-Pesterwitz und Freital-Wurgwitz können die Linienbusse nutzen. (SZ/hey)

zur Startseite