Einschränkungen wegen Wuchterlauf Der am Sonnabend geplante Sebnitzer Skilanglauf könnte den Lift- und Loipenbetrieb einschränken.

Der Wuchterlauf am Räumicht Sebnitz ist schon Tradition. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Im Skigebiet Räumicht findet am 27. Januar der 50. Sebnitzer Wuchterlauf, ein überregionaler Skilanglauf, statt. Aus diesem Grund kommt es am Tag bis gegen 12.30 Uhr im Liftbetrieb, auf den Abfahrtshängen und auf den Loipen im Sebnitzer Wald zu Einschränkungen. Darüber informiert Organisator Gunter Seifert. Die Ortsgruppe des Sächsischen Bergsteigerbundes und der Skiclub werden sich gemeinsam bemühen, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Sollten am Wettkampftag die Schneebedingungen einen Skilanglauf nicht zulassen, wird der Lauf als Crosslauf veranstaltet. Alle Wintersportler und Wanderer werden um Rücksicht gebeten. (SZ)

