Einschränkungen bei der Bahn Ab Montag kommt es auf der Strecke zwischen Pulsnitz und Kamenz zum Schienenersatzverkehr.

Der Bahnhof von Pulsnitz. © Matthias Schumann

Auf Einschränkungen müssen sich Städtebahnkunden im Raum Kamenz/Pulsnitz ab Montag bis zum 16. August einstellen. Hintergrund sind Bauarbeiten auf der Strecke Dresden – Kamenz zwischen Pulsnitz und Kamenz. Wegen Arbeiten an Stützmauern fahren in dem Zeitraum nicht alle Züge. Es wird in beiden Richtungen Schienenersatzverkehr zwischen Pulsnitz und Kamenz eingesetzt.

Betroffen sind jeweils montags und mittwochs drei Vormittagszüge, die durch Schienenersatzverkehr ersetzt werden. Die Busse fahren in Kamenz vom Stand 7 und in Pulsnitz vom Stand 6. Ausgenommen vom Ersatzverkehr ist der 5. Juni, der Pfingstmontag. An dem Tag verkehren die Züge wie gewohnt. (szo)

