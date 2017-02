Einsatzzentrum für Ost-Feuerwehren Thiendorf, Schönfeld und Lampertswalde richten in Schönborn eine gemeinsame Befehlsstelle ein.

Der Ebersbacher Gemeindewehrleiter Richard Weiß zeigt in seiner Feuerwehr, wie so eine gemeinsame Befehlsstelle aussehen kann. © Anne Hübschmann

Sie ist zentral gelegen und soll über modernste Kommunikationstechnik verfügen. Im Erdgeschoss des ehemaligen Schönborner Gemeindeamtes wird in den kommenden Monaten eine Einsatzzentrale für Katastrophenfälle eingerichtet. Sie ist gedacht für sogenannte großflächige Schadenslagen, sprich Hochwasser oder Sturm, wie sie etwa der Pfingsttornado 2010 mit sich brachte. Bei erhöhtem Einsatzaufkommen, wenn zum Beispiel Feuerwehren, Rettungsdienste und Technisches Hilfswerk koordiniert werden müssen, braucht es vor Ort eine zentrale Führung, die dann in Schönborn stationiert wäre. Das Gleiche gilt für langanhaltende Einsätze, wie sie von den Elbefluten 2002 und 2013 bekannt sind. Tritt ein solches Ereignis ein, leitet der Gemeindewehrleiter des betroffenen Gebietes die Rettungsaktivitäten.

Auch Gemeinden tragen die Kosten

Vorige Woche hatte die Gemeinde Schönfeld als Letzte der beteiligten drei Kommunen einen entsprechenden Ratsbeschluss gefasst. Der Vertrag sieht vor, dass Lampertswalde die Planung und Projektausführung, einschließlich der Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln, übernimmt. Alle drei beteiligten Kommunen tragen dann die Kosten, die nicht mit Fördermitteln finanziert werden, zu gleichen Teilen. Der Landkreis Meißen stellt die benötigte Digitalfunktechnik zur Verfügung.

Die Kosten für die Schönborner Befehlsstelle sind auf etwas mehr als 8000 Euro veranschlagt. Davon werden 75 Prozent gefördert. Bei den beteiligten Gemeinden verbleiben also rund 2000 Euro. Hinzu kommen die Anschaffungskosten für Laptop und Telefonanschluss. Das und die Betriebskosten von etwa 500 Euro im Jahr werden zu gleichen Teilen von Thiendorf, Schönfeld und Lampertswalde finanziert. Die für den Betrieb der Befehlsstelle notwendige Ausbildung der Feuerwehrleute und die Software bezahlt der Landkreis.

Dass die Einrichtung der Befehlsstelle eine sinnvolle Angelegenheit ist, leuchtete den Schönfelder Gemeinderäten zwar ein. Dass aber die Finanzierung zum Teil auf die Kommunen abgewälzt wird, schmeckte den Volksvertretern weit weniger. Gerald Schumann kritisierte, dass vor einiger Zeit in Riesa eine funktionierende Rettungsleitstelle abgeschafft und nach Dresden verlegt wurde. Nun sei der Freistaat überfordert und verlange von den Gemeinden, ortsfeste Befehlsstellen einzurichten. Die zusätzlichen Kosten, die die Kommunen zu tragen hätten, rissen dann wieder anderweitige finanzielle Lücken. Und die Gemeinden hätten nicht mal eine Chance, etwas dagegen zu tun.

Ganz ähnlich äußerte sich Schönfelds Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. „Ich gehe auf Betteltour, damit wir unsere Jugendfeuerwehr einkleiden können, und dann so etwas“, sagt er gegenüber der SZ. Weigel sieht Freistaat und Bund in der Pflicht, die Feuerwehren finanziell besser auszustatten. Das habe er Innenminister Thomas de Maizière kürzlich bei einem Treffen noch einmal deutlich gesagt. Die Gemeinde Schönfeld hat gerade 60 000 Euro in die Errichtung einer Fertigteilgarage für die Ortsfeuerwehr Kraußnitz investiert. Der Bau ist mittlerweile bezugsfertig, aber die Kommune hat damit ihr Finanzbudget bis an die Grenzen ausgereizt.

Eine von 14 Befehlsstellen

Schönfelds Gemeindewehrleiter Stephan Menzel sieht vor allem die positiven Effekte. Die drei beteiligten Feuerwehren hätten die Sache untereinander völlig unkompliziert geregelt. Das lasse für die Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit hoffen. Am Ende passierte der Vertrag über die Einrichtung der Befehlsstelle den Schönfelder Gemeinderat ohne weitere Gegenwehr. Das Einsatzzentrum wird eins von insgesamt 14 sein, die im Landkreis Meißen geplant sind.

