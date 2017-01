Einsatzgruppe gegen Drogen

Nachdem bekannt wurde, dass sich der Drogenmarkt am Wiener Platz auch auf die Bürgerwiese ausweitet, will die Stadt auch dort ihre Besondere Einsatzgruppe des Ordnungsamtes einsetzen. Die Mitarbeiter der Einsatzgruppe bestreifen laut Rathaussprecher Kai Schulz bereits eine Weile verstärkt den Wiener Platz. „Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und präventiv zu wirken“, so Schulz.

Doch dabei soll es nicht bleiben. „Die neueste Entwicklung der örtlichen Verschiebung des Drogenhandels ist bekannt“, erläutert Schulz. Damit ist zunächst die Verschiebung der Dealer vor das Rundkino und nun zur Bürgerwiese gemeint. Da dort direkt das gleichnamige Gymnasium angrenzt, sind Polizei, Eltern und Verwaltung besorgt. Deshalb werde die besondere Einsatzgruppe künftig auch dort präsent sein – im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie Schulz betont. „Dazu stimmen wir uns derzeit mit der Polizeidirektion Dresden ab.“ Dann werden Details festgelegt. (SZ/awe)

zur Startseite