Einsatz unter Lebensgefahr

Es war schon gruselig genug, das Wetter am Bildschirm und vom Fenster aus mitzuverfolgen. In der Redaktion war es warm und windgeschützt. Wer nicht wirklich einen triftigen Grund hatte, war sehr gut beraten, das Haus nicht zu verlassen. Doch wenn man es musste und Orkantief „Friederike“ am heimischen Hab und Gut Schaden verursacht hat, wusste man, es gibt Männer und Frauen, auf die kann man auch in solch einer Situation zählen: die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Ihnen gebührt an dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank dafür, dass sie sich selbst zum Teil in Lebensgefahr begaben, um Straßen freizuhalten und das Leben und Sachwerte anderer, fremder Menschen zu retten und schützen. Dies tun sie in ihrer Freizeit. Ehrenamtlich. Aus Überzeugung und Verantwortungsgefühl heraus. Da ist es eigentlich beschämend, dass sie sich auch noch mit Technikproblemen herumärgern müssen. Andererseits sitzen in der Leiststelle in Chemnitz eben auch nur Menschen, die ebenfalls auf eine funktionierende Technik angewiesen sind. Hier besteht Nachbesserungsbedarf.

Ein Dank gilt auch den Fahrern von Rettungsdiensten sowie den Reparaturtrupps der Energieversorger – die eben auch nicht überall zur selben Zeit sein können.

