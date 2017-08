Einsatz in der Lehrküche Die Helios Kliniken sind jetzt auch Praxispartner für Diätassistentenausbildung.

Die Helios Kliniken Pulsnitz bilden auch Diätassistenten aus. © Matthias Schumann

Die Helios Kliniken in Pulsnitz sind ab sofort Praxispartner für die Ausbildung zum Diätassistenten bei den DPFA Schulen gGmbH. Damit wird die bereits bestehende Kooperation zwischen den beiden Einrichtungen, die in Sachsen auf den Gebieten der Ausbildung und der Rehabilitation zu den Marktführern gehören, weiter vertieft.

Die DPFA Schulen gGmbH bilden am Standort Dresden seit fast 20 Jahren erfolgreich Diätassistenten aus. Nach der dreijährigen bundesweit anerkannten Berufsausbildung gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, so auch in den Helios Kliniken. Zum Beispiel als Diätküchenleiter/in, Ernährungsmedizinische/r Berater/in oder Diät- und Ernährungsberater/in.

Uwe Ehmke, Helios-Küchenchef: „Diätassistenten und -assistentinnen sind eine Bereicherung für unser Küchenteam. Sie erarbeiten Diät- und Ernährungspläne für Personen, die krankheitsbedingt eine spezielle Kost einhalten müssen oder sich gesund ernähren wollen. Viel Kreativität ist gefragt, wenn es darum geht, individuelle, geschmackvolle Diättherapien zu konzipieren.“ Patienten und Angehörige werden von den Diätassistenten in Ernährungsfragen geschult und beraten. Sie geben außerdem Hinweise für die Kostzubereitung nach der Reha. Die Ausbildung beginnt am 1. September, ein Einstieg ist bis zum 15. September möglich. Bei erfolgreichem Berufsabschluss ist eine Berufseinstiegsprämie von bis zu 1 000 Euro möglich. (KK)

Anmeldung unter E-Mail dresden@dpfa.de

