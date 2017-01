Einsatz im Dunkelfeld Was läuft wirklich im Grenzgebiet? Beim großen Fahndungstag fischte die Bundespolizei kreisweit nach Kriminellen.

Großaufgebot der Bundespolizei auf dem A-17-Parkplatz bei Breitenau: Im gesamten Landkreis fanden zeitgleich Kontrollen statt, um ein Bild der aktuellen Lage zu gewinnen. Dabei wurden mehrere Gesuchte aufgegriffen. Es gab Festnahmen wegen illegaler Einreise und unerlaubten Aufenthalts. Außerdem wurden über tausend Euro Geldstrafen eingetrieben.

Mit Raster und Riecher: Der „Profiler“ entscheidet binnen weniger Augenblicke, welcher Wagen zur Kontrolle muss.

Fahndung am Computer: Die Reisepässe einer mazedonischen Busbesatzung werden überprüft.

Der das Kommando hat: Einsatzleiter Sven Jendrossek dirigiert rund 180 Bundespolizisten.

Eine Ladung voller Müdigkeit: zerknitterte Mienen, gähnende Münder. Um die fünfzehn Stunden ist der Bus auf Achse. Er kommt aus Tetovo in Mazedonien und will nach Hamburg. Doch hier, auf dem Autobahnparkplatz Breitenau, ist Zwangspause. Zwei Bundespolizisten durchkämmen die Sitzreihen, sammeln Pässe ein, betrachten Lichtbilder. Ein junger Bursche, schmales Gesicht, Igelschnitt, wirkt konfus. Er besucht einen Freund. Wie heißt der Freund? Adresse? Telefonnummer? Schlüssige Antworten hat der Mann nicht. Sein Ausweis kommt ganz oben auf den Stapel, den die Beamten hinüber zur Kontrollbox tragen.

Der Rastplatz an der A 17, gleich hinter der Grenze zu Tschechien, hat sich an diesem Donnerstagmorgen in eine einzige große Kontrollzone verwandelt. Die Autobahn ist dicht, der gesamte Einreiseverkehr kriecht über die Parkfläche. „Wir wollen alles sehen“, sagt Sven Jendrossek. Der Einsatzleiter und Vizechef der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, das schnarrende Funkgerät vor der Brust, reibt sich die Hände. Die Kälte geht langsam an die Substanz. Er weist auf den dick verpackten Beamten an der Platzeinfahrt, der mit Kelle und langem Arm Fahrzeuge zu den Kontrollteams lotst. Das ist hier der wichtigste Mann, sagt Jendrossek, ein alter Hase mit „grenzpolizeilichem Erfahrungswissen“. Beim Fahnden ist das Raster das eine. Der richtige Riecher aber ist das andere.

Die Bundespolizisten machen „Fahndungstag“. Es ist ein Großeinsatz, der den gesamten Amtsbereich der Berggießhübler Inspektion erfasst. Solche Aktionen, sagt Sven Jendrossek, sind selten, schon wegen des enormen Personaleinsatzes. Außer seinen eigenen Leuten hat Jendrossek mobile Kontrolleinheiten aus Dresden, Chemnitz und Löbau am Start, insgesamt etwa 180 Beamte. Dazu kommen Landespolizei, Zoll und das Technische Hilfswerk.

Durchblick mit Kelle

Die Fahndung läuft seit acht Uhr, nicht nur hier, an der Autobahn, sondern auch an den Bundesstraßen 170 und 172 und in den Zügen im Elbtal. Das „Zwischengelände“, sagt Jendrossek, ist auch nicht zu verachten und wird bestreift. So sollen eventuelle Ausweichbewegungen erfasst werden. Eine Großkontrolle an der Autobahn macht schnell die Runde, zumindest bei denen, die etwas zu verbergen haben.

Die Beamten wollen das sogenannte Dunkelfeld aufhellen, das zwischen den registrierten und den vermuteten Delikten liegt, und das wahrscheinlich sehr weit ist. Beispiel: 2016 haben Berggießhübler Bundespolizisten fast 400 Menschen ertappt, die Geldstrafen nicht bezahlt hatten oder die sich vor dem Gefängnis drückten. Ergebnis: fast 77 000 Euro nachträglich eingenommene Strafgelder und etwa 15 000 doch noch verbüßte Hafttage. Und das bei einer Kontrollquote von 0,6 Prozent gemessen am täglichen Verkehr auf der A 17 von etwa siebzehneinhalbtausend Fahrzeugen.

Der „alte Hase“ schwenkt unablässig seine Kelle. Zum Beispiel jetzt, vor dem Kühler eines schwarzen 7er-BMW weißrussischer Herkunft. Kaum geparkt, ist ein drei Mann starkes Kontrollteam bei dem Wagen. Während einer, den Zeigefinger lang an der Maschinenpistole, sichert, nehmen die beiden anderen Pässe und Wagenpapiere entgegen, machen Sichtkontrolle beim Gepäck. So weit alles in Ordnung. Dann muss der Fahrer auch die Motorhaube öffnen und die Polizisten widmen sich intensiv den Identifizierungsnummern und Typenschildern. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein geklauter Wagen oder Teile davon nach Jahren wieder auftauchen. So wurde im März 2016 in Schmilka ein tschechischer Audi A 3 wegen Ungereimtheiten in der Nummerierung als Diebesgut enttarnt. Das Auto war vier Jahre zuvor in Spanien gestohlen worden.

Asylbewerber oder Tourist?

Alles okay bei dem Weißrussen. Er darf weiterfahren. Nebenan läuft die Kontrolle eines grasgrünen „Flixbus“. Fernbusse spielen eine große Rolle bei der „scheinlegalen Einreise“, wie es die Beamten nennen. Wieder und wieder finden sie einzelne Illegale in Linienbussen, speziell in solchen vom Balkan. Die Leute geben sich als Touristen aus, beantragen dann Asyl in einer Großstadt mit überlasteten Ausländerbehörden. Wird der Antrag endlich abgelehnt, reisen sie brav aus, in der Tasche die zwischenzeitlich bezogenen Sozialleistungen, die daheim ein kleines Vermögen sind.

Nun steht auch der Albaner Alliu, 22, der Bursche aus dem mazedonischen Bus, im Verdacht, zur Leistungserschleichung nach Deutschland gekommen zu sein. Er hat nur 30 Euro dabei. Die reichen unmöglich für zwei Wochen Urlaub in Hamburg. Beim Scannen des Passes meldet der Computer, dass Alliu 2015 Asylbewerber war, nach der Ablehnung das Land wieder verließ. Er wird aus dem Bus geholt und in die Diensträume am Parkplatzrand geführt.

Zu dieser Zeit sitzen dort schon ein Rumäne mit italienischem Haftbefehl und ein Vietnamese ohne Visum. Der Ermittlungsdienst kümmert sich um Alliu, findet heraus, dass der schon in drei deutschen Städten gemeldet war, teilweise mit verschiedenen Personalien, und wegen Diebstahls polizeibekannt ist. Für ihn ist die Reise definitiv vorbei. „Die Kollegen hatten den richtigen Riecher“, kommentiert Inspektionssprecher Martin Ebermann den Fall. Ein kleines Stück Dunkelfeld ist hell geworden.

