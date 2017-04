Einsatz gegen Löcher in Nieskys Straßen Besonders schlimm sind die Schäden auf der Bautzener und der Görlitzer Straße.

Die Männer der Straßenmeisterei flicken Löcher in der Bautzener Straße und am Zinzendorfplatz. © André Schulze

Niesky. Wie viele Löcher sie schon geflickt haben? Das können die Mitarbeiter von der Straßenmeisterei in Niesky nicht sagen. Denn tatsächlich abgerechnet wird nicht pro Loch. Geschaut wird vor allem nach Größe und Umfang der Schäden im Asphalt, danach werde entschieden, wie sie saniert werden sollen, sagt der Straßenmeister Udo Gleisenberg. Er ist mit seinem Team unter anderem im Altkreis unterwegs.

Der Winter hat nicht nur seinem Namen alle Ehre gemacht mit dem vielen Schnee und den doch recht tiefen Temperaturen. Er hat auch für mehr Schäden an Fahrbahnen gesorgt als der Winter 2015/16, „besonders an Kreisstraßen und einigen Staatsstraßen“, so der Nieskyer Straßenmeister. Im Nieskyer Stadtgebiet auf der Bautzener Straße und der Görlitzer Straße ist das sichtbar und spürbar für Autofahrer wie Radfahrer. Gegen solche Löcher im Straßenbelag gibt es sogenanntes Heißmischgut aus Asphaltbeton im Thermobehälter. Arbeiten damit werden im Frühjahr und im Sommer erledigt, vorausgesetzt, dass es nicht regnet oder so wie in dieser Woche die Temperaturen wieder absinken in Richtung einstellig. Nach dem Ausbessern von Löchern in Straßen sollen bis Ende Juni auch Risse, Nähte und Fugen saniert werden. Viel zu tun haben die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Niesky damit unter anderem auf der Staatsstraße 121, besonders zwischen Geheege und Rothenburg, so Gleisenberg.

Auch Bankette entlang der Straßen werden immer wieder kaputt gefahren und müssen in Ordnung gebracht werden. Auch das gehört zu den Frühjahrsarbeiten der Straßenmeistereien. Wetterunabhängig werden beispielsweise Straßengräben, Durchlässe und Böschungsrinnen beräumt, Leitpfosten gereinigt, Rad- und Gehwege außerhalb der Ortsdurchfahrten vom Split befreit und gekehrt. Übrigens sind die Mannen von Udo Gleisenberg zum letzten Winterdiensteinsatz am 13. März ausgerückt. Die letzten Schneezäune sind am 20. März abgebaut worden.

