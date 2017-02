Einsatz für Waggonbau gefordert Holger Zastrow von der FDP erwartet von Sachsens Wirtschaftsminister, dass dieser mit der Bombardier-Konzertzentrale über Görlitz und Bautzen spricht.

Der Vorsitzende der FDP Sachsen, Holger Zastrow. © Hendrik Schmidt/dpa

Dresden/Görlitz. Nach den ersten Informationen über das neue Standortkonzept von Bombardier Transportation äußerte sich Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP Sachsen und Präsidiumsmitglied der Bundespartei: „Beide sächsische Bombardier-Standorte besitzen eine besondere hohe Bedeutung für die jeweilige Region und ganz Ostsachsen. Eine wesentliche Schwächung bis hin zur möglichen Standortaufgabe in Görlitz wäre ein verheerendes Signal für die Region, die Mitarbeiter und zukünftige Fachkräfte.“ Zastrow unterstrich, dass die FDP erwarte, dass der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig „nicht nur mit öffentlichen Verlautbarungen in Sachsen eine Zukunft für die beiden Standorte fordert, sondern dass er endlich auch in der Konzernzentrale im kanadischen Montreal mit Management und Eigentümern spricht.“ Es sei „ein Armutszeugnis“, wenn sich der Wirtschaftsminister über die unzuverlässige Informationspolitik des Konzerns beschwert. Er hätte längst die Zeit gehabt, nach Kanada zu reisen und mit den Entscheidern vor Ort zu sprechen.

In einer Marktwirtschaft sei es natürlich Sache des Unternehmens, über Standorte zu entscheiden. Die Politik habe dennoch dafür zu kämpfen, so Zastrow. (SZ)

