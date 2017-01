Einsatz für die Sicherheit bei Rewe Schneemassen auf dem Dach des Supermarktes in Bischofswerda wurden entfernt. Und das Parkdeck geräumt.

Das Bild entstand, als das Dach bei Rewe gerade vom Schnee befreit war. Was nun unten lag, musste weggeräumt werden. © Gabriele Naß

Sicher ist sicher: Um einem Einsturz vorzubeugen, wurde zum Ende der Woche das Dach bei Rewe in Bischofswerda von jeder Menge Schnee befreit. Die weißen Massen landeten dabei auch auf dem Parkdeck. Und dort mussten sie dann weggeräumt werden. Zur Hilfe kam Bistra Bau.

Verantwortlich für den Winterdienst beim einzigen Supermarkt in der Stadt ist das Bischofswerdaer Unternehmen GFG Gesellschaft für Gebäudedienste mbH. Zum Bewältigen der Schneemassen nach der Räumung des Daches hatte sich dieser Betrieb Unterstützung geholt. Um Schnee aufzuladen und wegzufahren kam der Putzkauer Baubetrieb Bistra mit Radlader, Lkw und Mitarbeitern. Diese Art der Zusammenarbeit sei aufgrund der Wetterlage kurzfristig zustande gekommen, sagte Martin Pflicke, Mit-Geschäftsführer der Gesellschaft für Gebäudedienste.

Der Winterdienst hat für GFG besondere Bedeutung aufgrund der Tatsache, dass hier ständig besonders viele Menschen unterwegs sind, so die Geschäftsleitung auf Anfrage. Im Rahmen des Vertrages mit Rewe müssen die Zufahrtsstraße und die Parkdecks freigeräumt und abgestumpft werden. Man habe getan, was möglich ist. Trotz tagelanger teils heftiger Schneefälle hätten so die meisten Parkflächen freigehalten werden können. Schon vor der Aktion Ende letzter Woche wurde das Parkdeck einmal von Schnee geräumt. GFG hat rund 25 Mitarbeiter im Winterdiensteinsatz. Dabei sei jeder Tag eine Herausforderung, so Martin Pflicke. Menschen können ausfallen, weil sie krank werden und Technik stehen bleiben. – Was kein Winterdienst schafft: Menschen davon abzuhalten, beim jetzigen Winterwetter die Schwalbe aus der Garage zu holen. Ein Mann fuhr damit zu Rewe und hielt nach Augenzeugenberichten an der Auffahrt den Verkehr auf.

