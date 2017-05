Einsatz für den Brunnen Für Neustadt ein Kostenfresser, für die Mieter ein Kulturgut: Bald soll sich entscheiden, ob aus den Rohren wieder Wasser sprudelt.

Joachim Grünberger sitzt für die Linke im Stadtrat und setzt sich für die Sanierung des Brunnens im Neubaugebiet ein.

Ein wenig Nostalgie schwingt bei der Rettungsaktion für den Brunnen im Neustädter Neubaugebiet mit. „Früher spielten die Kinder im Sommer darin, die Eltern saßen daneben“, erinnert sich Joachim Grünberger. Der Linken-Stadtrat würde das Wasser an der Friedrich-Engels-Straße gerne wieder aus den bunt beköpften Metallrohren sprudeln sehen, auch wenn er weiß, dass diese Idylle kaum wieder zurückzubringen ist. Seit vergangenem Jahr steht der Brunnen trocken, wegen Vandalismus, wie schon mehrfach zuvor.

Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hat deshalb ein ganz anderes Bild vor Augen. Für ihn wäre eine Reparatur nur ein Flicken auf Zeit. Rund 5 500 Euro würde die aktuelle Instandsetzung kosten. Außerdem sei es wahrscheinlich, dass das Wasserspiel in wenigen Jahren wieder defekt sei. Dazu kämen jährlich rund 500 Euro Betriebskosten. „Der Brunnen war mal schön, jetzt wäre eine Umgestaltung des Platzes angebrachter“, so das Stadtoberhaupt. Im nächsten Stadtrat am kommenden Mittwoch soll der Brunnen noch einmal Thema sein. Bis dahin sollen sich die Stadträte Gedanken über dessen Zukunft machen.

Joachim Grünberger, der seit mehr als 30 Jahren im Neubaugebiet wohnt, schlägt vor, die Kosten für die Reparatur aufzuteilen – zwischen Stadt, Wohnungsbau- und Wärmeversorgungsgesellschaft mbH (WWGN) und der Wohnungsgenossenschaft (WG), Vermieter der meisten Häuser auf dem Areal. Erstere habe eine Beteiligung zugesagt, von der WG erhielt Grünberger eine Absage. Begründung: Der Brunnen würde mittlerweile nur noch von Personen genutzt, die dem Wasserspiel schaden würden, indem sie bei ihren Trinkgelagen Müll und Glasscherben darin entsorgen würden, wodurch die Pumpen kaputt gehen. Die anderen Mieter hätten somit nichts von der Anlage. Dem pflichtet Mühle bei: „Das Problem ist nicht der Brunnen, sondern die Klientel, die sich dort aufhält.“

Wenig überzeugend für Joachim Grünberger. Er ist der Meinung, dass seine Nachbarn das Wasserspiel gerne behalten würden. Vor wenigen Tagen verteilte er Aushänge in den Häusern an der Maxim-Gorki-/Friedrich-Engels-/Heinrich-Heine-Straße, in denen er zum Einsatz für den Erhalt des Brunnens aufruft. „Die Reaktionen darauf waren fast alle positiv“, so Grünberger. Bis zur Stadtratsitzung will er Unterschriften von den Anwohnern im Neubaugebiet sammeln. Diese will er dann mit der dreiteiligen Finanzierung der Reparatur vorstellen. Der Bürgermeister sieht allerdings schon vor der Diskussion kaum eine Chance für den Brunnen. „Mit einer einmaligen Instandsetzung ist es nicht getan, der Vandalismus wird nicht aufhören. Der Brunnen ist eine Kostenfalle.“

