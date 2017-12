Einsatz für dankbares Publikum Rena Graf und Doris Anders betreuen ab Januar die Seniorenclubs in Rietschen, Daubitz und Hammerstadt.

Rena Graf (Mitte) hört Rita Brüchner (links) zu. Die Gemeindeweihnachtsfeier ist alljährlich ein schöner Anlass für Rietschener, sich auszutauschen. Ab Januar gibt es für Senioren dazu monatliche Treffs in Rietschen, Daubitz und Hammerstadt mit Rena Graf und Doris Anders. © André Schulze

Rietschen. Zuhören. Organisieren. Humor haben. Optimistisch und einfühlsam sein. Rena Graf und Doris Anders werden im neuen Jahr vieles davon brauchen. Denn ab Januar sind die beiden Frauen das neue Team, das sich um die Senioren in der Gemeinde Rietschen kümmert. Ehrenamtlich und auf unbegrenzte Zeit werden sie im Einsatz sein. So haben es die Gemeinderäte von Rietschen im Dezember beschlossen.

Für die Bereitschaft, solch ein Amt zu übernehmen, bekamen die beiden Frauen schon mal vorab ein Dankeschön. Mit einem Weihnachtsstern und einer Packung Merci gratulierte der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer den Frauen. Nicht ohne ihnen bei ihnen auch die Vorfreude auf diese Aufgabe zu mehren. „Sie werden ein sehr dankbares Publikum haben“, sagte er. Und Gemeinderat Karl-Heinz Nicko kündigte scherzhaft an: „Ich bin der Nächste, der zu euch kommt.“

Der Daubitzer Gemeinderat wäre in guter Gesellschaft. Denn etwa 30 Einwohner aus Daubitz und Teicha gehören zu den regelmäßigen Gästen des Seniorenclubs. Nicht nur im Gewandhaus treffen sie sich, manchmal geht es auch auf große Tour. So waren sie mit dem Stadtschleicher in Görlitz unterwegs. Anlaufpunkt für die Senioren aus Rietschen ist das Feuerwehrdepot. Etwa 15 Männer und Frauen kommen zu den monatlichen Zusammenkünften. „Das könnten ruhig mehr sein“, sagt Rena Graf. Auch in Hammerstadt hat sich solch ein monatliches Zusammensein der älteren Generation eingebürgert. Hier sind es sieben Ältere, die sich auf den Weg zu den Treffen machen. Durchschnittlich 55 bis 60 Senioren nutzen das Angebot des Rietschener Seniorenclubs, so Rena Graf.

Sie hat bereits Erfahrungen gesammelt mit der Generation 60 plus. Viele ältere Damen und Herren legen großen Wert darauf, dass die Treffen in ihrem Wohnort stattfinden. Dass Rietschener und Daubitzer früher eigenständige Orte waren, das macht sich noch heute bemerkbar. Trotzdem werden größere Ausfahrten auch mal für alle gemeinsam geplant, damit es sich lohnt, einen großen und komfortablen Reisebus zu bestellen. So wie auch alle Senioren eingeladen waren, bei der Gemeindeweihnachtsfeier dabei zu sein. Die fand in der Fema in Rietschen statt, und das Programm war nicht ausschließlich auf die älteren Semester zugeschnitten. „Wir nennen diese Feier absichtlich nicht Rentnerweihnachtsfeier, damit sich alle angesprochen fühlen“, sagt der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer. Und damit meint er nicht nur, dass auch jüngere Einwohner aus Rietschen, Neuliebel, Hammerstadt, Teicha und den anderen Ortsteilen willkommen sind, sondern eben auch die älteren Einwohner, die sich selbst noch nicht in die Kategorie Senioren oder Rentner einordnen wollen.

Über diese Befindlichkeiten weiß Rena Graf Bescheid. Sie hat bereits jede Menge Erfahrungen mit den Älteren gesammelt. Schließlich hat sie auch in diesem Jahr die Seniorenclubs betreut. Allerdings bisher als Mitarbeiterin der gemeindeeigenen Rietschener Firma Artour. Damit keine Lücke entsteht, hatte Rietschen diesen Schritt gehen müssen. Zuvor hatten sich jahrelang die Rietschenerin Gisela Höfchen und die Teichaerin Ingrid Bienst um die älteren Semester gekümmert. Als sie die ehrenamtliche Aufgabe abgegeben hatten und dafür im März auch mit einem großen Dankeschön verabschiedet worden waren, konnten nicht gleich ihre Nachfolgerinnen in ihre Fußstapfen treten. Denn auf den Aufruf der Gemeinde gab es erst einmal keine Reaktionen.

Nun starten also bald Rena Graf und Doris Anders. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz gibt es eine Vereinbarung zwischen ihnen und der Gemeinde. Demnach erhalten sie jeweils 78 Euro monatlich und einen Obolus für die Fahrtkosten von etwa 280 Euro pro Jahr.

