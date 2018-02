Einsatz an qualmendem Spänesilo Die Kamenzer Feuerwehr musste zum Löschen ins Gewerbegebiet an der Windmühle.

Weißer Rauch über dem Spänesilo des Kamenzer Holzverarbeitungsbetriebes. © Jonny Linke

Kamenz. Ein qualmendes Spänesilo war der Grund für einen Einsatz, zu dem die Kamenzer Feuerwehr Dienstagmittag in Gewerbegebiet an der Windmühle alarmiert wurde. Im Inneren der Anlage eines holzverarbeitenden Betriebes glimmten oder brannten Späne, und es bestand die Gefahr eines größeren Brandes. 27 Kameraden waren im Einsatz und pumpten von oben Löschschaum auf die Brandstelle. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Erfolg dieser Maßnahme kontrolliert. Am frühen Nachmittag sah es danach aus, dass das Löschmittel nach unten sickert und damit weiter unten liegende Schichten befeuchtet.

Dass das Löschen derartiger Brände durchaus langwierig sein kann, beweist ein Fall aus dem Bautzener Ortsteil Neuteichnitz. Dort war es im Dezember 2012 beim Treppenbau Jatzke zu einem Brand im Spänesilo gekommen. Diesen bekam die Feuerwehr erst nach drei Tagen in den Griff. (szo)

