Eins, zwei und drei

Dajana Eitberger (l-r;2.), Natalie Geisenberger (1.) und Tatjana Hüfner (3.) bejubeln den deutschen Dreifachsieg. © Johann Groder/dpa

Die deutschen Rodlerinnen sind mit einem Dreifach-Erfolg in die olympische Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt auf der Olympia-Bahn von Innsbruck-Igls setzte sich am Samstag Olympiasiegerin Natalie Geisenberger in 1:20,488 Minuten durch. Sie bezwang Dajana Eitberger mit 0,173 Sekunden Vorsprung. Dritte wurde Weltmeisterin Tatjana Hüfner, die sich durch Laufbestzeit im zweiten Durchgang noch vom achten Rang auf das Podium vorkämpfte.

Zudem stellte sie in 2,030 Sekunden einen Startrekord auf. Das hervorragende deutsche Abschneiden vervollständigte Julia Taubitz als Fünfte.

