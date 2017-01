Eins, zwei... dreißigtausend Am Sonntag werden weltweit Wasservögel gezählt – auch im Biosphärenreservat der Oberlausitz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dirk Weis vom Biosphärenreservat in der Oberlausitz beobachtet am Olbasee viele Vogelarten. Fotos: Wolfgang Wittchen © wolfgang wittchen Dirk Weis vom Biosphärenreservat in der Oberlausitz beobachtet am Olbasee viele Vogelarten. Fotos: Wolfgang Wittchen

Auf den Feldern der Oberlausitz finden die Vögel im Winter reichlich Futter.

Die Lichter sind schon an. In den Büros des Oberlausitzer Biosphärenreservats in Wartha bei Bautzen herrscht am Freitagmorgen um kurz vor Sieben schon beinahe Normalbetrieb. Wer mit Tieren und Pflanzen arbeitet, muss sich eben nach dem Rhythmus der Natur richten. Und wer Wasservögel zählen will, muss früh aufstehen.

Im Büro von Dirk Weis liegen Fernglas und Fotoapparat griffbereit auf dem Schreibtisch. Auf einem Stativ steht das Spektiv – eine Art Fernrohr zur Vogelbeobachtung. Noch aber läuft der Laptop des Artenschutzbeauftragten im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Auf dem Bildschirm zeigen Diagramme, wie sich die Zahl verschiedener Wasservogelarten in den vergangenen Jahren im Reservatsgebiet entwickelt hat. Bis zu 30 000 Exemplare wurden schon gezählt. „In manchen Jahren waren es auch nur um die 20 000“, hat Dirk Weis erlebt. Schwankungen seien normal.

Am Sonntag jedenfalls gibt es neue Daten. Dann ist das Reservat Teil der weltweiten Winterzählung der Wasservögel. Neun Haupt- und Ehrenamtliche werden sich in den frühen Morgenstunden zu etwa 300 Teichen aufmachen. Und dort erfassen, was beispielsweise an Singschwänen, Stockenten, Blesshühnern oder auch Haubentauchern zu entdecken ist.

Kurz vor halb Acht kommt so etwas wie Tageslicht am wolkengrauen Himmel durch. Jetzt geht es raus. Mit dem grünen Bus zum Olbasee, einem ehemaligen Tagebau. Immer wieder ist der Forstingenieur Dirk Weis in den vergangenen Tagen dort gewesen, um zu sehen, was sich tut. Hat beobachtet, Fotos gemacht. Am Sonntag zählt da allerdings jemand von der Neschwitzer Vogelschutzwarte. Wenige Kilometer nur, dann fährt Dirk Weis auf den Parkplatz. Der ist an diesem Morgen eine spiegelglatte Eisfläche. Kahle Birken säumen das Ufer. Der Wind lässt das gelbe Schilf schwanken. Schnee fällt nicht. Und vom Sturmtief Egon ist im Teichgebiet gerade noch nicht so viel zu spüren. Trotzdem ist das Wasser aufgewühlt. Blassgraue Wellen bringen die Enten zum Schaukeln. Massenhaft treiben sie als schwarze Punkte über den See. Ein lauter Singsang ist zu hören, die Singschwäne. Ihre Zahl hier nimmt zu. Sie kommen ab Oktober aus ihren Brutgebieten unter anderem in Skandinavien in die Region und überwintern im Teichland. Um die 500 haben schon an der Olba übernachtet. Am 11. Januar waren es 177 und dazu 107 Höckerschwäne. Das reichliche Rapsangebot auf den Feldern der Region ist den Singschwänen zuträglich. Normalerweise fressen sie die absterbenden Blätter. „Aber natürlich richten sie teilweise Schaden an“, erzählt der Forstingenieur.

Datensammeln auch per Foto

Dirk Weis, graugrüne Hose, wetterfeste Jacke, hat das Spektiv aufgestellt. Es holt die Vögel ganz nahe heran. Fast majestätisch schwimmen sie, die langen weißen Hälse in die frische Morgenluft gereckt. Dazwischen in Grau der einjährige Nachwuchs. Singschwäne sind gesellig, bleiben nicht selten in Familie zusammen. Plötzlich, wie abgesprochen, schlagen die Ersten mit den Flügeln. Eine Gruppe steigt hoch. Zieht ab auf die Felder. Nahrungssuche. Ein Trupp nach dem anderen macht sich nun auf. Wer zählten will, hat also nur ein kurzes Zeitfenster zwischen Morgengrauen und Abflug. Konzentration ist nötig und Erfahrung. Erst am Nachmittag, so ab um drei, kehren die Tiere langsam zurück.

Wer zählt, nutzt normalerweise eine von drei Methoden. Er oder sie erfasst einen Abschnitt genau und rechnet ihn dann auf die ganze Vogelfläche hoch. Oder man macht Fotos und zählt in Ruhe aus. „Da sind aber mehrere Bilder nötig. Denn es kann zum Beispiel sein, dass Schwäne schlafen. Dann sind die Schnäbel nicht zu sehen und es lässt sich nicht sagen, ob dort nun ein Höcker- oder ein Singschwan ruht“, sagt Dirk Weis. Er selbst zählt auch paarweise durch: zwei, vier, sechs, acht ...

Der Wind an der Olba ist heftig. Er treibt Tränen in die Augen. Doch vom Wetter lassen sich die Vogelzähler normalerweise nicht abgehalten. Kräftiger Wellengang macht ihnen das Leben ein bisschen schwerer. Bei Schneetreiben lässt es sich ganz schlecht beobachten. Und bei Nebel können die Experten nur auf ihre Ohren vertrauen. Zahlen können sie dann kaum ermitteln. Wind, Sturm, Regen oder Eiseskälte sind aber kein Grund, daheim zu bleiben. Schon gar nicht am Sonntag. Denn die Tage für die Wasservogelzählung sind vorgeschrieben. Das hat statistische Gründe. Die Daten sollen vergleichbar sein. Sachsenweit sind am 15. Januar darum etwa 150 Männer und Frauen – darunter viele Ehrenamtler – in 175 Zählgebieten unterwegs. Koordiniert von der Vogelschutzwarte in Neschwitz. Seit den 1960er Jahren werden die sogenannten Rastvögel auf internationaler Ebene erfasst.

Gegen Acht tummeln sich fast nur noch Höckerschwäne und Enten auf dem Olbasee. Die Singschwäne sind mit lautem Singsang auf die Felder abgezogen. Kurz tauchen die schwarzen Silhouetten von sechs Kormoranen über den Wellen auf.

94 Wasservogelarten und solche, deren Lebensraum vorwiegend am Wasser ist, ließen sich schon im Reservatsgebiet beobachten. Die seltene Spießente – die in Sachsen mit nur rund 150 Vögeln vertreten ist, kommt 30- bis 60-mal im Reservat vor. Bei den Silberreihern gibt es in letzter Zeit mehr Tiere, bei den Stockenten weniger. Um die Arten voneinander unterscheiden zu können, braucht es Erfahrung. Doch es fehlt an Nachwuchs unter den ehrenamtlichen Ornithologen. Viele Sachkundige sind über 60 Jahre alt. Dirk Weis würde sich freuen, wenn sich jüngere Vogelfans begeistern lassen.

Was Ehrenamtler leisten, lässt sich auf der Internetseite der Ornithologen aus Niesky nachlesen. Fast täglich listen sie auf, wo sie welche Vogelarten – nicht nur Wasservögel – beobachtet haben. Am 12. Januar auf einer Feldflur bei Klitten beispielsweise 100 Stare, zwei Kraniche, einen Turmfalken und 60 Nebelkrähen. Einen Tag zuvor waren es bei Kollm 70 Seidenschwänze. Und Dirk Weis hat an der Olba unter anderem 220 Saat- und Blässgänse, weit über 900 Stockenten, zwei Pfeif-, vier Schnatterenten, einen Eisvogel, einen Raufußbussard und einen Trompetergimpel erfasst. Kurz nach acht fährt der Artenschutzexperte zurück ins Büro. Das Zeitfenster für die Singschwäne hat sich geschlossen.

