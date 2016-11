Eins zu eins für den großen Traum Beim jüngsten Begegnungscafé in Heidenau dreht sich viel um den Fußball. Doch im Mittelpunkt steht etwas anderes.

Gemeinsam flippern im Begegnungscafé: Theresa (l., 20) von der Aktion Zivilcourage, Imane (7) aus Marokko und Najem Alassi (23) aus Syrien. © Kristin Richter

Fußball verbindet und interessiert alle. Das haben sich die Organisatoren vom Begegnungscafé gedacht und diesmal einen Film ausgewählt: „Der ganz große Traum“. Deutsche, Syrer, Afghanen, Kasachen sehen ihn gemeinsam am Donnerstagnachmittag im Kinder- und Jugendhaus des CJD auf der Siegfriede-Rädel-Straße.

Der Film hat arabische Untertitel und ist voller Symbole. Im Film geht es um das Lernen der englischen Sprache. Ohne die bist du in England ein Trottel, heißt es. Und der kleinste Junge, ein Außenseiter, wird gehänselt und gemobbt, aber er schießt am Ende die Tore. Einige verfolgen den Film bis zum Ende, andere sitzen nebenan, trinken Kaffee und Tee, essen den Kuchen, den zwei Spätaussiedlerinnen gebacken haben. Sie leben schon zehn und 15 Jahre in Heidenau. Einige Kinder spielen im Zimmer eine Etage weiter oben.

Theresa und Alassi unterhalten sich. Er spricht sehr gut Deutsch – und Sächsisch. Manchmal sagt er: „Ich wees.“ Die beiden jungen Leute, sie Deutsche, er Syrer, haben sich beim Begegnungscafé vor zwei Wochen kennengelernt.

Während einige den Traum vom Fußball anschauen, unterhalten sich die Erwachsenen. Die Frau aus Afghanistan sagt das Abc auf und zählt bis zehn, doch als sie nach ihren Kindern sehen will, zeigt sie mit Zeige- und Mittelfinger auf die Augen und dann auf das Filmzimmer. Ein Album mit Fotos vom letzten Treffen macht die Runde. Den kleinen syrischen Jungen habe ich kaum vor die Kamera bekommen, sagt Hildegard Förster. Jetzt staunt der Knirps, als er sich auf dem Foto sieht.

Friseur backt Kekse

Einer der syrischen Männer hat Kekse gebacken, zu Hause war er Friseur. Eine Familie fehlt. Weggezogen. Leider bekommen wir da nicht immer die Informationen, sagt eine der Heidenauerinnen, die das Café mit ins Leben gerufen haben. Eine andere berichtet von einem Anruf einer Nachbarin syrischer Flüchtlinge. Sie brauchten am Wochenende einen Arzt – und Kleidung. Eine Frau hat sich bereiterklärt, mit der Familie zur Kleiderkammer zu fahren. Am Geländer im Raum des CJD auf der Siegfried-Rädel-Straße hängt ein Kopftuch. Es ist beim letzten Mal vergessen und bisher nicht vermisst worden.

Für die Organisatoren des Begegnungscafés ist jede Veranstaltung eine Überraschung. Wer kommt und wann, wie wird das Programm angenommen? Nächstes Mal am 1. Dezember soll gesungen werden. Ein syrisches Mädchen wird seine Flöte mitbringen, Theresa und Alassi wollen auch wieder dabei sein.

Für das nächste Jahr wünschen sich die Organisatoren eigene Räume und dass immer wieder neue Leute dazukommen. Diesmal waren es ein Ehepaar und eine Lebensgefährtin. Der Mann hatte noch drei Afghanen eingeladen. Sie wohnen in seinem Haus und waren vor zwei Wochen abends angefeindet worden. Auch Alassi hat so etwas schon erlebt. Nicht persönlich, sondern als Zeuge im Zug nach Altenberg. Jetzt wohnt er in Zinnwald, die erste Zeit verbrachte er im Heidenauer Praktiker. Die Zeit war nicht einfach, mit 700 anderen Menschen zusammen. Theresa sagt: Respekt. Das steht auch auf einem Schild am Küchenbüfett im CJD. Ein Schild ähnlich dem an den Ortsausgängen: oben steht das Wort Respekt mit Pfeil geradeaus, darunter ist das Wort Gewalt durchgestrichen.

„Machen Sie’s gudd“

Theresa und Alassi gefällt der Film über den Fußball. Vorher haben sie eine Runde geflippert. Doch sie schauen ihn nicht zu Ende, sie wollen miteinander reden. Über ihre Hobbys, Träume. Alassi hat in Syrien Abitur gemacht, wollte danach vielleicht Anwalt werden. Jetzt lernt er Deutsch, geht zum Sport. Er holt einen dicken Stapel Papiere aus seinem Rucksack – „das ist noch nicht alles“. Er hat eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr. Das deutsche Abitur wird er wohl in dieser Zeit nicht machen können. Unterlagen aus Syrien zu bekommen, ist aussichtslos. „Die Schule ist zerbombt.“ Theresa macht ein freiwilliges soziales Jahr bei der Aktion Zivilcourage in Pirna. Sie bezeichnet es als Orientierungsjahr. Danach vielleicht Politikwissenschaften oder Journalistik. „Das ist noch offen.“ Ein Jahr, zwei Visionen.

Alassi muss zum Zug. Er fährt nach Hause, sagt er und fügt hinzu: ins Heim. Er verabschiedet sich: „Machen Sie’s gudd.“

