Einreiseverbot missachtet Für zwei straffällige Ausländer ist Deutschland bis 2020 tabu. Dennoch versuchten sie, erneut einzureisen.

Die Bundespolizei stoppte nahe der Grenze zwei Kriminelle. © Marko Förster

Die Bundespolizei verhinderte am Wochenende zwei illegale Einreisen. Am Sonntag kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen Bulgaren auf der A 17. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige wegen schweren Bandendiebstahls in insgesamt 18 Fällen verurteilt worden war und gegen ihn eine Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2020 besteht. Aus diesem Grund muss er sich jetzt wegen Verstoß gegen das Freizügigkeitsgesetz erneut vor Gericht verantworten. Er muss zunächst für knapp eineinhalb Jahre ins Gefängnis.

Für einen Serben ging es am selben Tag zwar nicht ins Gefängnis, dafür aber auf direkten Weg zurück nach Tschechien. Der 31-Jährige war wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe 618,50 Euro verurteilt worden. Diesen Betrag konnte er jetzt begleichen. Da jedoch auch gegen ihn eine Wiedereinreisesperre für Deutschland bis zum Jahr 2020 vorlag, wurde er an die Tschechien Behörden überstellt. Auch gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Freizügigkeitsgesetz ein. (szo)

