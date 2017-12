Einreise endet im Gefängnis Die Bundespolizei fasste am Montag einen verurteilten Straftäter auf der A17. Er muss die nächsten fünf Jahre in Haft verbringen.

© Marko Förster

Breitenau. Bundespolizisten haben bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 17 bei Breitenau einen 57 Jahren alten Mann festgenommen. Er sei anschließend zur Justizvollzugsanstalt in Dresden gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Mann müsse nach einer Verurteilung wegen Totschlags eine Restfreiheitsstraße von über fünf Jahren absitzen. Dies hatten die Beamten bei einer Überprüfung des Mannes am Montagmorgen festgestellt. Der 57-Jährige war nach Angaben der Bundespolizei vor dem Ende seiner Haftstraße in sein Heimatland Serbien abgeschoben werden. Dies sei mit der Auflage verknüpft gewesen, dass er bei einer Wiedereinreise nach Deutschland seine restliche Strafe absitzen müsse. Außerdem stellten die Bundespolizisten am Montag noch zwei weitere Gesuchte. Ein 47-Jähriger, der wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu einer Geldstrafe von 1320 Euro verurteilt wurde, hatte diese bisher nicht bezahlt. . Genauso wie ein 50-Jähriger , der eine Geldstrafe von 350 Euro wegen Betruges bisher nicht bezahlt hatte. Ein Freund der beiden gesuchten Personen bezahlte daraufhin die noch offenen Geldstrafen und bewahrte dadurch beide vor einer Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt. Beide Männer konnten im Anschluss ihre Fahrt fortsetzen.



Wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich seit Montagmittag auch 45-jähriger Mann aus Bulgarien verantworten. Ihn kontrollierten die Beamten ebenfalls auf de A17. Zur Kontrolle händigte er den Beamten einen gefälschten griechischen Führerschein aus. Nach Rücksprache mit den Behörden in Bulgarien stellte sich zudem heraus, dass der 45-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (szo/dpa)

