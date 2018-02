Einmann-Kabarett im Zittauer Theater Zwingertrio-Frontmann Peter Kube gastiert am Sonntag mit „Das Faultier im Dauerstress“. Diese und weitere Veranstaltungen sind im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

© PR

Das Stück von Zwingertrio-Frontmann Peter Kube ist Ersatz für „das Sextett von Roma und Julian“, das ausfallen muss. Faultiere, das ist bekannt, hängen am liebsten den ganzen Tag rum. Wenn so ein Kerlchen dann Stress, oder gar Dauerstress bekommt, wird’s heiter. Im Alltag kommt es eben darauf an, sich nicht von selbigem bewältigen zu lassen. Doch heißt das noch lange nicht, dass man selbst den Alltag bewältigen muss. Man kann nämlich die Dinge auch leicht oder erst gar nicht zur Kenntnis nehmen. Von dem Stress, der nun wiederum dabei entsteht, erzählt Peter Kube in vielen sehr humorvollen Geschichten. Wer bei Kube in der ersten Reihe sitzt, sollte ein dickes Fell und darunter ein paar ordentliche Lachmuskeln haben. Denn der Meister der Improvisation spielt mit seinem Publikum. Dabei geht es mal spöttisch, mal charmant, aber immer witzig zu. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten 21 Euro.

