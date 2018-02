Einmal Königin sein

21 junge Frauen sind es schon gewesen, nun wird die 22. sächsische Blütenkönigin gesucht. Gekrönt wird sie wie immer zum Blütenfest in Röhrsdorf am 5. Mai. Bis zum 15. April kann sich bewerben, wer mindestens 18 Jahre ist, einen Führerschein und Interesse am Obstbau sowie Repräsentieren hat. Als königliche Prämie gibt es 500 Euro. (SZ/sab)

Kontakt: 0251 2641074

