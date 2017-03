Einmal zu hart zugelangt Eine fünfminutige Unterzahl entscheidet das erste Play-off-Spiel der Lausitzer Füchse am Dienstagabend in Kassel.

Am Dienstag startete in Kassel das Play-off-Viertelfinale für die Lausitzer Füchse (links Jeff Hayes). Und es war gleich mehr drin, als die 4:1-Niederlage, mit der sich Weißwasser am Ende abfinde musste. © Jan-Malte Diekmann

Kassel/Weißwasser. Eine fünfminütige Unterzahl hat das erste Play-off-Viertelfinalspiel der Lausitzer Füchse bei den Kassen Huskies entschieden. Kurz nach Beginn des letzten Drittels war das Spiel für Füchse-Verteidiger Dominik Bohac gelaufen, nachdem er gegen Carter Proft einen überharten Bandencheck auspackte.

Zu der großen Strafe gehörten fünf Minuten Powerplay für Kassel, die Phil Hungerecker und Adriano Carciola vor 3 159 Zuschauern zur 2:0-Führung für die Heimmannschaft nutzten.

Naturgemäß gingen die Meinungen über die Schiedsrichterentscheidung auch nach dem Spiel auseinander: Während sich Weißwassers Trainer Hannu Järvenpää ärgerte, dass Kasseler Spieler die harte Strafe forderten und auch bekamen, sprach Kassels Trainer Rico Rossi von einer Szene, die hätte „schlimm ausgehen“ können und richtig bestraft wurde.

Jack Downing und wieder Hungerecker erhöhten im Schlussdrittel noch auf 4:0, ehe Nick Bruneteau eine halbe Minute vor Schluss den Ehrentreffer zum 4:1 erzielte.

Davor hatten die Füchse beim amtierenden Zweitliga-Meister zwei Drittel lang ein Spiel auf Augenhöhe geliefert. Neben den starken Torhütern Maximilian Franzreb (Weißwasser) und Markus Keller sorgten die starken Abwehrreihen dafür, dass es lange beim 0:0 blieb. Gerade der spätere Sünder Dominik Bohac ragte heraus und räumte vor dem Lausitzer Tor auf.

Auch Kyle Just schonte sich in der körperbetont geführten Partie nicht. Der Füchseangreifer hatte im Training zwei Zähne verloren und reiste nach einer eiligen Operation im Auto dem Mannschaftsbus hinterher. Er lief in Kassel mit Vollvisier auf, konnte aber die Niederlage auch nicht mehr abwenden. Dennoch zeigten die Füchse eine Leistung, die zuversichtlich stimmt für das zweite Spiel am Freitag, 19.30 Uhr in Weißwasser. (mp)

Die Nachricht wurde am 14. März, 22.48 Uhr, aktualisiert.

zur Startseite