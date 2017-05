Einmal um die Welt gesurft Der Görlitzer Paul Hänchen reist mit Freundin und Surfbrett zu den besten Wellen auf den fünf Kontinenten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Paul Hänchen in den Wellen von Uluwatu, Bali. Es ist eine von vielen schönen Stationen, die der Görlitzer und seine aus Bayern stammende Freundin Anna auf ihrer einjährigen Surfweltreise bereits gemacht haben. Zurzeit reisen sie durch Neuseeland. © privat Paul Hänchen in den Wellen von Uluwatu, Bali. Es ist eine von vielen schönen Stationen, die der Görlitzer und seine aus Bayern stammende Freundin Anna auf ihrer einjährigen Surfweltreise bereits gemacht haben. Zurzeit reisen sie durch Neuseeland.

Paul Hänchen und seine Freundin Anna auf Hawaii.

Menschenleere und endlose Sandstrände. Tolle Wellen und nicht viel los im Wasser. Perfekt fing für Paul Hänchen und seine Freundin Anna ihre Surfweltreise an. Das kleine Fischerdörfchen Tofo in Mosambik war im vergangenen Oktober das erste Ziel auf ihrer einjährigen Reise zu den besten Surfstränden der Welt.

Paul Hänchen ist Görlitzer. Studiert hat er in Zittau, Wirtschaftsingenieurwesen. Während dieser Zeit schon machte er Praktika rund um den Globus. Nach dem Studium fand er Job und Liebe in Bayern. Zusammen mit ihr wurde nach mehreren erfolgreichen Jahren im Beruf der Plan geschmiedet, eine Auszeit zu nehmen, um die Welt zu bereisen. „Die unendliche Suche nach den perfekten Wellen sollte mit dieser Reise ein neues Kapitel unseres Surflebens schreiben“, sagt der 28-Jährige. Der Arbeitgeber genehmigte ein Sabbatical. Paul und Anna haben dafür ein Jahr lang weiter voll gearbeitet, dafür aber nur die Hälfte des Lohnes ausbezahlt bekommen. Die andere Hälfte gibt es jetzt – während der Freistellungsphase. Dadurch können sie jetzt unbeschwert reisen, ohne zwischendurch Jobs annehmen zu müssen. Geschlafen wird meist in Surferunterkünften, um nahe am Meer zu sein. Nur in Australien und Neuseeland sind sie mit einem Campervan unterwegs.

Bevor sie in das Flugzeug nach Mosambik stiegen, hatte sich das Paar Länder ausgesucht, Wetter- und Reisezeiten, aber vor allem Surfbedingungen spielte eine entscheidende Rolle dabei. Nach Mosambik sollte es Südamerika sein und dort nicht nur die Wellen. Im argentinischen und chilenischen Patagonien schauten sie sich einen der wenigen noch wachsenden Gletscher an – Perito Moreno – und wanderten im Torres del Paine Nationalpark. „Doch zu lange wollten wir uns dann doch nicht vom Meer entfernen und reisten an die chilenische Westküste, um uns in perfekte Wellen zu stützen und endlich wieder zu surfen.“ Paul Hänchen geht diesem Sport schon seit 2009 nach, seine Freundin lernte es 2015. Und es ist gar nicht so einfach, Surfbretter rund um die Welt zu transportieren. Oft müssen die beiden ihre Bretter bei den Fluggesellschaften extra anmelden und bezahlen. Die Unsicherheit, ob das Brett heil am Zielort ankommt, bleibe trotzdem immer. Angekommen sind Paul und Anna inzwischen in Peru und auf den Galapagosinseln, wo sie auf dem Wasser für unter dem Wasser tauschten und fantastische Tauchabenteuer erlebten, wie der Görlitzer berichtet. Nach drei Monaten hätten sie bereits so viel erlebt, dass sie sich kaum vorstellen konnten, was die restlichen neun noch bringen würden. Eine Menge, wie sie heute stolz berichten. Auf Hawaii trafen sie die talentiertesten Surfer in den besten Wellen. „Das Wasser hatte hier eine magische Anziehungskraft und so nahmen auch wir zwei es mit den Wellen rund um die Insel Oahu auf.“

Dann ging es nach Sydney. Australien war Liebe auf den ersten Blick, weshalb aus geplanten vier Wochen sieben wurden. Nach zwei indonesischen Inseln ist das Paar nun in Neuseeland. „Doch bei all der Schönheit, die wir hier in der Welt erleben, denke ich oft zurück an meine Familie, an meine Freunde, die Zeit in der Schule und im Studium. Unverkennbar ist diese Zeit mit dem schönen Görlitz verwoben“, sagt Paul, für den Görlitz die schönste Stadt bleibt. „Meine Gedanken an die letzten Schultage im Joliot-Curie Gymnasium sind so klar, als wäre das alles gestern gewesen, dabei ist mein Abitur mehr als zehn Jahre her.“

Eis essen auf dem Demianiplatz, Schlittschuhabende in der umgebauten Ulberhalle, Fußball-WM in der Landskron Brauerei, feiern in den „Zwei Linden“ oder dem „Nostromo“ – all die Erinnerungen sorgen stets für ein Schmunzeln auf den Lippen, sagt Paul. Die Verbindungen in die Stadt sind noch da und halten fest wie eh und je. Familie und Freunde zu Hause werden über Instagram und die eigene Homepage immer auf dem Laufenden gehalten, oft wird auch geskypt. Besuch hatten die beiden ebenfalls schon. Annas Schwestern schauten mit Freunden vorbei, ihr Onkel und die Tante kamen nach Bali. Pauls Eltern begleiteten die beiden vier Wochen lang durch Australien. „Meine Mama surft auch“, sagt Paul Hänchen. Spätestens bei der Rückkehr im Herbst wird er sie wieder in die Arme schließen können.

www.surfingcurls.com

zur Startseite