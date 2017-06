Einmal um den Bärwalder See 400 Läufer und Nordic Walker trotzten am Sonntag Regen und Wind beim 9. Pfingstrennen. Eine Siegerin kommt aus Niesky.

Punkt zehn Uhr starteten 115 Läuferinnen und Läufer am Boxberger Ufer zum Halbmarathon über die Distanz von 21,1 Kilometern um den Bärwalder See. © Rolf Ullmann

800 Meter können eine lange Strecke sein, wenn diejenigen, die sie bewältigen wollen, gerade einmal acht Lenze zählen oder sogar noch um einiges jünger sind. Der Beifall, den die 33 Mädchen und Jungen bekamen als sie wieder im Ziel eintrafen, zollte ihrer Leistung dann auch den verdienten Respekt. Einen Extra-Applaus erntete der dreijährige Johann, dessen Vater Sebastian Ullrich ihn bei der Bewältigung der letzten Meter bis zum Ziel unterstützte. Die laufbegeisterte Familie nahm am Sonntag das zeitige Aufstehen im heimatlichen Dresden in Kauf, um am 9. Pfingstrennen am Bärwalder See teilnehmen zu können. Laufsportler aus mehreren Bundesländern taten es ihnen an diesem Tag gleich, denn das Pfingstrennen hat sich schon längst einen festen Platz in den Terminkalendern vieler Läuferinnen und Läufer aber auch der Nordic Walker erobert. Im Vorjahr verzeichneten die Organisatoren der Sportfreunde Bärwalder See knapp 500 Teilnehmer. Diese Zahl wurde diesmal vor allem aufgrund der Wettervorhersage mit Regen und stürmischen Wind nicht erreicht. Immerhin meldeten sich aber doch 400 Starter für eine der fünf Laufstrecken an. Das mit 126 Teilnehmern zahlenmäßig stärkste Läuferfeld nahm die Distanz über zehn Kilometer unter ihre Sohlen. 115 Läuferinnen und Läufer entschieden sich für den langen Kanten beim Halbmarathon. Nach 21,1 Kilometern einmal rund um den Bärwalder See erreichte Franziska Kranich vom LSV Niesky als erste die Ziellinie. Bei den Männern siegte Robert Kubisch.

Für die Görlitzerin Ines Pröhl stellte der Halbmarathon zum zweiten Mal eine Herausforderung dar. Sie, die in der Vorwoche bereits beim Rennsteiglauf 73 Kilometer bewältigte, fand nur lobende Worte für das Pfingstrennen. „Die Veranstaltung ist super organisiert und die fast durchweg ebene Strecke ist gut zu bewältigen“, sagte sie. Unter den 38 Starterinnen belegte sie schließlich den 9. Platz in einer Zeit von knapp unter zwei Stunden.

Armin Zosel aus Radeberg ging mit seinen 82 Jahren erneut als ältester Teilnehmer an den Start über die 10 Kilometer. Michael Melzer, der Vorsitzende der Sportfreunde Bärwalder See, dankte allen freiwilligen Helfern, die zur Sicherung der Laufstrecke, im Organisationsbüro sowie an den Verpflegungsständen bis in die Nachmittagsstunden hinein im Einsatz waren für ihre Bereitschaft freiwillig auf einen Teil des Pfingstfestes zu verzichten.

