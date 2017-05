Einmal sonntags einkaufen Letztes Jahr waren es noch drei. Dieses Jahr öffnen die Läden in der Stadt nur noch an einem Sonntag.

© Uwe Soeder

Sebnitz. In Sebnitz wird es in diesem Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag geben – und zwar am 10. Dezember, zum Wochenende des Sebnitzer Weihnachtsmarkts. Das hat der Sebnitzer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Läden in der Sebnitzer Innenstadt dürfen an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr öffnen. Die Terminfestlegung erfolgte nach Abstimmung mit dem Gewerbeverein. Falls der Bedarf besteht, könnten noch weitere Termine hinzugefügt werden, erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Insgesamt können die Kommunen bis zu vier verkaufsoffene Sonntage festlegen. 2016 waren auch zum Stadtfest und zum Deutschen Wandertag die Geschäfte in Sebnitz sonntags geöffnet. (SZ/dis)

