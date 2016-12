Einmal Santiago und zurück Mehr als 300 Wallfahrer waren 2016 Gast in der Crostwitzer Pilgeroase. Im „Kulturwinter“ spricht mancher darüber.

Viele Begegnungen hatte Monika Gerdes, Inhaberin der Pilgerherberge Crostwitz, in diesem Jahr. Die Skulptur zeigt einen Pilger, der einem Wegweiser nach Santiago de Compostela folgt. Holzkünstler und Schnitzer Aloysius Scholze aus Säuritz schuf das Kunstwerk, gestiftet hat es die Herbergsmutter selbst. © privat

Der Ökumenische Jakobspilgerweg führt manchmal sogar am Elternhaus vorbei. Zum Beispiel dem von Alexander Nuck. „Die Sehnsucht wurde immer größer, bis ich für ein Wochenende bis Leipzig wanderte“, schrieb der Panschwitz-Kuckauer an Monika Gerdes, Inhaberin der Pilgerherberge Crostwitz. Noch im gleichen Jahr lief er zehn Tage durch die Schweiz. Später pilgerte er von Görlitz bis Panschwitz-Kuckau und 2015 schließlich die 800 Kilometer von Pamplona durch Nordspanien nach Santiago de Compostela und weiter nach Finisterre. Seine Erlebnisse bringt er pointiert auf den Punkt. Mit ihnen begann der Kulturwinter 2016/2017 in der Pilgeroase.

Manch Pilger, der einst hier rastete, kehrt gern nach Crostwitz zurück. Bis zu 40 Besucher kommen zu den Veranstaltungen. Es sind Vorträge, Lesungen, Liederabende, Ausstellungen und Filme. Monika Gerdes: „Hier sollen sich Menschen begegnen. Pilger schildern ihre Erlebnisse. Sie erfüllen so den Ort mit einem guten Geist.“ Ein intensives Jahr liegt hinter der Herbergsmutter. Bis Ende Oktober übernachteten 302 Pilger bei ihr. Aus Deutschland, der Schweiz und sogar aus Kanada, Taiwan und Syrien. „Noch nie kamen so viele .“

Von Görlitz bis Königsbrück

Anke Wolfert aus Dresden mit ihrem Mann Alex gehörte dazu. Bauingenieurin hat sie gelernt. Heute arbeitet sie als Kommunikationstrainerin. Im August pilgerte sie von Görlitz bis Königsbrück. „Die Pilger-oase ist eine tolle Idee, und die Pilgerherberge mit Familienanschluss wird uns lange in guter Erinnerung bleiben.“ Von ihren Einsichten und Erfahrungen wird sie am 11. Februar berichten. Oder Tatjana Kusina-Bogomolova. Die St. Petersburgerin lebte ein Vierteljahr hier. Im Caritasheim St. Ludmila in Crostwitz brachte sie sich ehrenamtlich ein. Heute spricht sie sogar schon sorbisch. „Sie ist zwar keine Pilgerin. Doch sie bereichert den Kulturwinter immer wieder mit kleinen Konzerten“, sagt Monika Gerdes.

Die Herbergsmutter selbst pilgert jedes Jahr auf dem Jakobsweg weiter mit ihrer Bautzener Freundin Beate Gruß. Schritt für Schritt nähern sie sich Santiago de Compostela. Dieses Jahr liefen sie im April über drei Wochen von Le Puy bis Moissac. Rund 400 Kilometer lang ist dieser Abschnitt in Frankreich. Er führt unter anderem durch die karge Hochebene von Aubrac. „Hier wächst kaum noch ein Strauch. Hier fegt der Wind mitten durch“, berichtet Monika Gerdes. „Unter dem weiten Horizont fühlst du dich dem Himmel ein Stück näher.“ Bei Le Puy führen viele Pilgerwege zusammen. Auf dem weiteren Weg mehren sich die Herbergen. „Accueil jaqueaire“ (Pilger willkommen) heißen sie vor Ort. „Im Ort Conques übernachteten wir in einer alten Abtei“, schildert die Crostwitzerin. „Vor allem die Gespräche mit anderen waren anregend. Manche kamen bis aus Australien.“

Unterwegs begegnete sie zum Beispiel Peter aus Schweden. Der verheiratete Ingenieur ist schon über 70 Jahre alt. Lange interessierte ihn das Pilgern nicht. Er zog Hobbys wie Segeln vor. Doch dann starb seine Tochter schon in jungen Jahren. Eine sehr seltene Krankheit zog sie in den Tod. „Ihr Wunsch war, eines Tages nach Santiago zu pilgern. Sie hat diese Reise nicht mehr geschafft“, so Monika Gerdes nachdenklich. „Nun pilgert ihr Vater selbst jedes Jahr. Er hat viel über den Jakobsweg gelesen. Im Gedenken an seine Tochter hat er eine Stiftung gegründet. Damit will er anderen helfen. Jetzt hat er selbst Krebs.“ Einen Tag lang liefen Monika Gerdes und Beate Gruß mit Peter zusammen. Später – auf der Rückfahrt nach Toulouse – trafen sie ihn im Zug wieder. „Das war kein Zufall“, sagt Monika Gerdes. „Eher eine Fügung.“ Solche Begegnungen berühren sie immer wieder. Wirken sie doch tief nach. Bewegen sie doch zum Nachdenken. Es sind die Einzelschicksale, die auf dem Jakobsweg ineinanderfließen.

Bewegende Zeilen

Zu Hause, in der Pilgerherberge Crostwitz, bewegen Monika Gerdes immer wieder Briefe und Einträge im Gästebuch. „Die Dinge, die wir wirklich wissen, sind nicht die Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, sondern wir gelebt, erfahren und empfunden haben“, schrieb etwa Gerhard aus Düren bei Aachen. Der baumlange, stämmige Mann hat ein bewegtes Leben. Mit 17 verlor er seinen Vater. Er erbte den Hof und führte ihn drei Jahre weiter. Mit 20 hatte er einen Unfall. Seitdem ist er auf einem Auge fast blind. Er hat Lehrer studiert. wurde jedoch nicht eingestellt. Erst 30 Jahre später wurde er noch Berufsschullehrer – für EDV-Technik. „Ein Freiwilliges Soziales Jahr führte ihn sogar nach Israel. Dort war er in einem Kibbuz tätig.“

Begegnungen wie mit Anke, Tatjana, Peter und Gerhard bereichern die Crostwitzer Sorbin und Katholikin. Jedem Pilger erteilt Monika Gerdes auf Wunsch zum Abschied den Reisesegen. Es ist ein altirischer Segen des Heiligen Patrick. „Ich erhielt ihn von einer Frau, die selbst Herbergsmutter war und ihren Mann verloren hatte“, erzählt sie. Der Segen verheißt Gutes auf dem Weg. Er führt nicht nur Pilger und Herbergsmutter zusammen. Auf ein Wort

Nähere Informationen auch zu den Terminen des Kulturwinters unter www.pilgerherberge-crostwitz.de

