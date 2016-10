Einmal rund um die Welt mit Mr. DAX Der Börsenmakler und Buchautor Dirk Müller erklärt in Pirna die Finanzwelt. Nicht ohne vage Thesen, dafür aber sehr plastisch.

Bei allen Schreckensszenarien in der Finanzwelt ein optimistischer Mensch: der Börsenprofi Dirk Müller. Seinen Zuhörern in Pirna gibt er eine klare Empfehlung. © Daniel Förster

Es könnte einem regelrecht schwindlig werden. Das nicht mehr boomende China und die geschwächten Ölförderländer werden eines Tages wohl explodieren, und als wäre das nicht schon schlimm genug, lauern an der heimischen Börse durch Immobilienblase und Geldschwemme ohnehin unberechenbare Gefahren.

Es ist eine verdammt gefährliche Welt, die da der Börsenexperte Dirk Müller in seinem Vortrag bei der Volksbank Pirna an die Wand malt. Dirk Müller in Pirna – das ist etwas Besonderes. Der Börsenmakler wurde einst bekannt, weil Zeitungen und TV-Sender die Kursänderungen im Frankfurter Börsensaal mit seiner Mimik und Gestik illustrierten. Mr. DAX war geboren. Fortan arbeitete er sich zum Fondsmanager und Finanzwelt-Erklärer hoch. Zu einem umstrittenen wohlgemerkt, denn ihm wurde immer wieder vorgeworfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Bei seinem Gastvortrag in Pirna spart er nicht mit Kritik an den USA und mutmaßt, dass die europäischen Sanktionen gegen Russland nur auf Wunsch von und in Gehorsamkeit gegenüber den Vereinigten Staaten Wirklichkeit werden konnten. Dafür braucht es ebenso wenig Belege – außer gesundem Menschenverstand – wie für die These, dass die Deutsche Bank derzeit sturmreif geschossen wird, um später von der Wall Street übernommen zu werden. Oder dafür, dass der Dieselskandal nur erfunden wurde, um VW und andere ausländische Marken aus dem US-Markt zu drängen. Aber immerhin: Der Mann ist sich seines Rufs bewusst, kokettiert mit dem Label „Verschwörungstheoretiker“, was mitunter so weit geht, dass er über sich schmunzelt. Auch das ist selbstverständlich authentisch wie seine seriöse Erscheinung.

Müller, kurze graue Haare, akkurat geschnittener Bart, offener Blick, nimmt seine rund 200 Zuhörer in zwei Stunden mit auf eine rasante Reise rund um den Globus. Er springt vom Nahen Osten nach Nordkorea und von China nach Amerika. Er legt ökonomische Zusammenhänge und Trends offen, sagt, wo Gefahren lauern – aber auch wo Chancen locken. Da ist er, der allgemeinverständliche und sympathische Wirtschaftserklärer.

Besonders ins Schwärmen kommt er beim Thema Gold. Er sagt: „Gold ist die Urwährung der Menschheit. Das ganze Vertrauen der Menschheit rund um die Welt steckt da drin.“ Gold könne man zwar in Notzeiten nicht essen, aber Immobilien ebenso wenig und mit Gold hat man immerhin etwas zum Anfassen da. Daher sollte jeder Haushalt 10 bis 20 Prozent seiner liquiden Reserven in Edelmetalle investieren“ – klassisch in Münzen oder Barren, und nicht etwa in Zertifikate. Das passt dann auch ganz hervorragend, denn die Volksbank hat in diesen Tagen einen Shop eröffnet, in dem Kunden rund um das Thema Edelmetall beraten werden.

Doch unabhängig von Krisenwährung und Schreckensszenarien, Dirk Müller ist im Grunde ein optimistischer Mensch. Er sagt Sätze wie „Uns ging es noch nie so gut wie jetzt“ und empfiehlt es, zu investieren, Aktien zu kaufen, Teil der wirtschaftlichen Entwicklung zu werden. Was sich genau lohne, dazu will er aber keinen allzu genauen Rat geben. Dafür ist er zu sehr Börsenmakler. Auch der Titel seines Vortrags hält sich alle Optionen offen: „Der perfekte Sturm – oder die Jahrhundertchance.“ Entscheiden muss das jeder für sich.

