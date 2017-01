Einmal rund um die Eisarena Zum 7. Silvesterlauf am Stadion der Kraftwerker in Weißwasser sind 53 Teilnehmer gekommen. Dabei gab‘s auch Preise zu gewinnen.

53 Teilnehmer sind an den Start gegangen. © Rolf Ullmann

Auf die Minute genau, um 10 Uhr, fällt am Silvestermorgen der Startschuss für den 7. Silvesterlauf nach seiner Neuauflage am Stadion der Kraftwerker in Weißwasser. Die 53 Teilnehmer umrunden dabei auf ihrer etwa 1,4 Kilometer langen Strecke die Eisarena in Weißwasser. Der Vorstand der TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser zeichnet auch in diesem Jahr für die Organisation dieses laufsportlichen Ereignisses sowie der Preise für die sich daran anschließende Tombola verantwortlich. (SZ)

