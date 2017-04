Einmal quer durch Flandern Die versammelte Elite kann nur noch hinterherfahren, nachdem ein Belgier beim Frühjahrsklassiker alle überrumpelt.

Der Paterberg ist eine der vielen giftigen Steigungen der Flandern-Rundfahrt. Einmal abgehängt, fällt die Aufholjagd schwer. © dpa

Die Erschöpfung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Völlig entkräftet rang John Degenkolb nach Luft und suchte nach Erklärungen. „Ich hatte einfach nicht die Beine“, sagte der deutsche Radprofi, noch immer hechelnd, nachdem die für ihn „bislang härteste Flandern-Rundfahrt“ über 259,5 Kilometer im Zielort Oudenaarde nicht das erhoffte Ende genommen hatte.

Der Klassikerspezialist vom Team Trek-Segafredo war mit Siegambitionen in die 101. Auflage des populärsten belgischen Frühjahrsklassikers gestartet, sein dritter Erfolg bei einem der fünf Monumente des Radsports nach Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix war das Ziel. Doch fehlende Frische und die taktische Finesse der Konkurrenz machten alle Hoffnungen auf einen Triumph bei „Flanderns Schönster“ zunichte. Am Ende belegte Degenkolb mit knapp einer Minute Rückstand auf Tagessieger Philippe Gilbert den siebenten Rang. Mit einer famosen Solofahrt ins Ziel sicherte sich der belgische Lokalmatador und Ex-Weltmeister den prestigeträchtigen Sieg.

Entscheidung wieder an der Muur

Kurz vor dem Start im sonnigen Antwerpen hatte Degenkolb noch Zuversicht verbreitet. „Ich denke, dass ich eine starke Mannschaft habe, die auch Attacken abwehren kann. Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagte er und erklärte souverän seine Marschroute: „Nicht abgehängt werden, auf der Höhe des Geschehens sein. Das ist das Wichtigste.“

Doch als es nach rund vier eher ruhigen Stunden im Hauptfeld erstmals ernst wurde, ließ sich Degenkolb überrumpeln. An der berühmt-berüchtigten Muur van Geraardsbergen, einem traditionsreichen und bis zu 20 Prozent steilen Anstieg 90 Kilometer vor dem Ziel in Meerbeke, konnte Degenkolb eine Tempoverschärfung der von Gilbert und seinem Teamkollegen Tom Boonen angeführten Spitze nicht kontern.

Schon Steffen Wesemann, neben Rudi Altig der bislang einzige deutsche Flandern-Sieger, hatte 2004 an dieser Stelle den entscheidenden Angriff gesetzt. Doch auch Weltmeister und Titelverteidiger Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe sowie der zuletzt überragende Olympiasieger Greg van Avermaet wurden abgehängt. „Ich habe damit nicht gerechnet, dass das Rennen so früh eröffnet wird. Jeder hat darüber spekuliert, ich habe es einfach nicht geglaubt“, sagte Degenkolb und erklärte, danach „nur noch gelitten“ zu haben.

Bei hohem Tempo entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, in der das dezimierte Hauptfeld um Degenkolb, Sagan und van Avermaet den Rückstand auf die stark besetzte Fluchtgruppe zu verkürzen versuchte. Nach einer knappen Stunde schafften die Verfolger tatsächlich den Anschluss, der zuvor enteilte Gilbert versuchte es jedoch inzwischen im Alleingang.

Über eine Stunde dauerte die 50 Kilometer lange Solofahrt des 34-Jährigen, der mit dem Sieg vor Augen über sich hinauswuchs. Explosiv und mit hoher Trittfrequenz kämpfte er sich über die verbliebenen der insgesamt 18 giftigen Steigungen, waghalsig absolvierte er die Bergabpassagen und hielt die Konkurrenz zwei Tage nach seinem Gesamtsieg bei der Rundfahrt Drei Tage von De Panne auf Abstand. Im Ziel hob er lächelnd sein Rennrad in die Höhe und ließ sich für seinen Husarenritt von den Landsleuten feiern.

Ein unglückliches Ende nahm dagegen der Abschied des dreimaligen Flandern-Siegers Boonen, der bei seiner letzten Teilnahme von mechanischen Defekten ausgebremst wurde. Top-Sprinter André Greipel hielt sich derweil lange in der Gruppe der Favoriten und bewies trotz Krämpfen sein Faible für den Klassiker, der Cottbuser Tony Martin spielte nur eine Nebenrolle.

Bereits am Sonntag bietet sich Degenkolb – und all den anderen Geschlagenen – bei Paris-Roubaix die nächste Chance auf einen prestigereichen Sieg. In der Hölle des Nordens, dem wichtigsten Frühjahrsklassiker, feierte Degenkolb 2015 seinen bislang größten Karriereerfolg. (sid, mit SZ)

zur Startseite