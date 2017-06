Einmal quer durch die Altstadt feiern Weißwassers Stadtfest soll ein Fest von Bürgern für Bürger werden. Groß wird es auf alle Fälle.

Baby-Flug – das gibt’s gar nicht? Doch, beim Stadtfest Weißwasser ab Freitag. André und Jamel haben es dieser Tage am Bahnhofsvorplatz aufgebaut. Im Hintergrund wird ein Kettenkarussell montiert. Über 30 Vereine beteiligen sich 2017 an der Riesenfete. © Joachim Rehle

Der Weißwasseraner fühlt sich nur wohl, wenn richtig was los ist. Als sich die Stadt vor sechs Jahren erlaubte, ein Stadtfest in ungewohnt überschaubarem Rahmen zu feiern, bekamen das die Organisatoren vom Stadtverein anschließend zu hören. „Vielen war das Fest zu klein“, so Frank Schwarzkopf vom Stadtverein. Kritik gibt’s immer. Doch die Größe dürfte in diesem Jahr nicht zum Stein des Anstoßes werden. Vom Bahnhof über den Kirchplatz bis zum Markt und zurück wird das Stadtfest eine einzige Riesenfete – Logos auf den Gehsteigen weisen den Weg zu den Partyzonen. Einen erheblichen Anteil daran haben die Stadtwerke Weißwasser (SWW). Sie feiern 25-jähriges Bestehen, 15 davon mit Unterstützung des Konzerns Veolia. Die Stadtwerke sponsern das Stadtfest aber nicht nur, sondern feiern am Hauptsitz in der Straße des Friedens mit vielen Akteuren fleißig mit. Was denn? Geht doch.

Das sind die Partyzonen zurück 1 von 7 weiter Partyzone 1: Am Bahnhofsvorplatz geht‘s rund In Weißwasser nimmt man die Redewendung „Hier geht’s rund“ wörtlich. Egal ob Weihnachtsmarkt, Hexenbrennen oder Stadtfest, Rummel muss sein. Dieses Jahr stehen die Fahrgeschäfte am Bahnhofsvorplatz. Am Freitag ab 14 Uhr geht‘s los. Partyzone 2: Das Kaffeehaus Junge wird zum Buchladen Ein Bücherbasar soll dazu beitragen, Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit im Korczak-Haus zu sammeln. Getrödelt wird am Sonnabend in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr vor dem Kaffeehaus Junge. Wer Bücher spenden möchte, kann sie im Kaffeehaus abgegeben. „Es wäre schön, wenn Einwohner diese Aktion unterstützen“, so Ernst Opitz vom Korczak-Haus. Was Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Korczak-Haus bedeutet, darüber informiert er am Sonnabend vor Ort. Partyzone 3: Die Stadtwerke bieten mehr als nur Bratwurst und Bier „Wir wollten nicht alleine, sondern mit den Bürgern feiern“, begründet Stadtwerkesprecher Igor Dimitrijoski das SWW-Engagement. Auf dem Areal in der Straße des Friedens feiert das Glasmuseum mit einer Sonderausstellung mit, das Spielmobil, der Stadtchor und viele mehr. Es gibt von den SWW-Mitarbeitern selbst gebackenen Kuchen und natürlich Kaffee. In einer Fotobox können Besucher ein Erinnerungsfoto schießen. Wer will, kann den SWW-Fuhrpark unter die Lupe nehmen. Partyzone 4: In der Karl-Marx-Straße wird die Eishockeysaison vorgezogen Sportlich wird es auf dem Weg Richtung Marktplatz. Von Badminton, über Galgenkegeln, Ringen, Karate bis zu Stepp-Aerobic finden die Besucher nicht alles, aber fast. Die Fechter sind mit einem Fechtautomat präsent. Kinder unter acht Jahren können das Flizzy-Sportabzeichen machen. Außerdem wird eine Synthetik-Eisfläche aufgebaut und eine Streetsoccer-Anlage. Was vergessen? Aber klar: Die Lausitzer Füchse dürfen nicht fehlen. Sie kommen zu einer Autogrammstunde. Bindeglied in die Karl-Marx-Straße ist der Kirchplatz. Auch hier geht es mit Minigolf, einem Klettergarten und Spaßfahrrädern überwiegend sportlich zu. Bastelangebote, einen Kreativmarkt und Filme mit dem Verein Kultursofa gibt es obendrauf. Partyzone 5: Im Rathausinnenhof spielt die Musik Der vielleicht schönste Innenhof der Stadt gehört am Freitag dem jüngeren Publikum. Die Clubnight bringt Hüften zum Schwingen und Köpfe zum Kreisen. Am Sonnabend geht‘s bei Live-Mugge weiter. Vorher präsentieren Initiativen aus der Stadt die Vielfalt Weißwassers. Partyzone 6: Am Markt schlägt das Herz der Stadt und des Stadtfests Rund 30 Vereine präsentieren sich rund um den Markt. Sie machen das Stadtfest zu einem wirklichen Bürgerfest. Sich selbst zu engagieren, sei überhaupt das Stadtfestmodell der Zukunft, findet Mitorganisator Frank Schwarzkopf. Auf der Hauptbühne gibt es an beiden Tagen abends Partymusik und am Sonnabend jede Menge Auftritte. Eintritt? Frei! Was rund ums Stadtfest sonst noch läuft: Freitag: Museumsnacht im Glasmuseum (18 - 24 Uhr).

Sonnabend: Modellbautag im Jahnbad (10 - 16 Uhr).

Sonntag: Kinderfest i. Tierpark (ab 14 Uhr, für Kinder frei).

Programmsplitter vom Stadtfest zurück 1 von 3 weiter Freitag ab 14 Uhr Start für den Rummel am Bahnhofsvorplatz

ab 20 Uhr Party-Rock mit der Excite-Band und DJ DEV auf dem Markt; Club-Night mit DJ DeDe im Rathausinnenhof Sonnabend 11 Uhr Festeröffnung auf dem Markt; Wasserexperimente, Bogenschießen, Kinderschminken, Tischtennis (alles auf dem Gelände der Stadtwerke)

ab 12 Uhr Musik mit den Reichwalder Musikanten (Markt)

ab 13 Uhr Linedance & Workshop (Stadtwerke); Vereine und Initiativen stellen sich vor (Rathausinnenhof)

14 Uhr 3. Kinderstadtwette der Maskottchen (Markt)

15 Uhr Tanzmäuse vom Theater „WSW Moment-mal“ (Markt)

16.45 Uhr Tanzgruppen des TSC Kristall (Markt)

17 Uhr Stadtchor WSW (Stadtwerke); offene Musikbühne für jedermann (Rathaus-innenhof)

18 Uhr Kabarett „Die Lutken“ (Stadtwerke); 18.30 Uhr Musical „Alles Liebe, Martin Luther“ (evangelische Kirche)

19 Uhr Tollhaus Band und Tanzmusik von DJ White TS (Markt); ab 19.15 Uhr Live-Musicnight mit „Stages of Falling“, „Forget your Hopes“, „Jana“ (Rathausinnenhof) Das gesamte Festprogramm gibt es auch auf der Internetseite der Stadt unter www.weisswasser.de

