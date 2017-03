Einmal Mund auf für den kleinen Karl Viele ließen sich am Dienstag in Freital typisieren, um dem kranken Baby zu helfen. Doch bis die Resultate vorliegen, dauert es.

Julia Liebhold gehörte am Dienstag zu 66 Freiwilligen, die sich im Freitaler Klinikum typisieren ließen. So könnte ein Stammzellenspender für den kleinen Karl gefunden werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Auszubildende Julia Liebhold aus Freital war eine der Ersten, die sich am Dienstag typisieren ließen. „Ich mache mit, um helfen zu können und eventuell Leben retten zu können“, sagt die junge Frau. Seit einigen Monaten ist sie in der Verwaltung des Weißeritztal-Klinikums beschäftigt.

Hier wurde die Aktion für den zehn Monate alten Karl, der dringend eine Stammzellenspende braucht, organisiert. Das Baby aus Werda bei Plauen leidet an der sehr seltenen Stoffwechselkrankheit „Infantile Osteoporose“. Für seine lebensrettende Transplantation, die im nächsten Monat gemacht werden muss, wird ein sogenannter genetischer Zwilling gesucht.

Die Typisierung wurde von 10 bis 16 Uhr in Räumen des Klinikums durchgeführt. Dabei halfen Mitarbeiterinnen des Klinikums und Ehrenamtliche des Vereins für Knochenmark- und Stammzellenspende. Insgesamt machten am Dienstag 66 Menschen bei der Aktion mit. Teilnehmen konnten gesunde Menschen zwischen 18 und 55 Jahren. Kurz vorher sollte nicht geraucht oder gegessen werden. Wenn es doch vorkam, konnte der Mund vor der Probe mit Wasser ausgespült werden. Das alles erklärte Sindy Herrmann den Freiwilligen. Sie ist für die Spendenberatung im Verein zuständig und half beim Testen mit.

Auch der 46-jährige Bert Schleusener war einer der Getesteten. Er hat schon an einer ähnlichen Aktion teilgenommen. Leider aber war seine Probe damals ungültig. „Aus diesem Grund wollte ich unbedingt wieder mitmachen.“

Generell nimmt eine Typisierung wenig Zeit in Anspruch. Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung hält der Spender zwei Wattestäbchen für jeweils 30 Sekunden auf der inneren Seite seiner Wangen. Auf diese Weise werden Abstriche von der Wangenschleimhaut genommen. „Danach werden die Stäbchen in einer Klappenkarte eingeklebt und ins Labor verschickt“, erklärt Sindy Herrmann. Es dauert ein bis zwei Wochen, bis die Ergebnisse vorliegen. Wenn ein Spender passend ist, wird Kontakt zu ihm aufgenommen.

Durchschnittlich gibt es bei acht Prozent der Getesteten zumindest den Verdacht auf einen Treffer. Sie werden näher untersucht. Letztlich werden nur ein Prozent davon Stammzellenspender. Zwölf Gewebemerkmale von Spender und Patient müssen übereinstimmen.

Mehr als 20 Organisationen beschäftigen sich in Deutschland mit Typisierungsaktionen. Alle Registrierten stehen in einem zentralen Knochenmarkspende-Register in Ulm, das von allen Vereinen benutzt wird und für Patienten weltweit zur Verfügung steht. Wenn jemand schon Stammzellen oder Knochenmark gespendet hat, ist er für zwei Jahre nur für einen Patienten reserviert, erklärt Sindy Herrmann.

Die nächste Aktion für den kleinen Karl findet schon am Donnerstag im Helios-Klinikum in Leipzig statt. Für diejenigen, die unbedingt helfen wollen, aber in kein Klinikum kommen können, gibt es eine weitere Möglichkeit: Man kann ein Typisierungsset per Post von der Internetseite der Deutschen Knochenmarksspenderdatei (DKMS) bestellen.

Das Schicksal von Karl kann auf der Facebook-Seite von Karls Familie verfolgt werden. Zu finden ist sie unter dem Namen „Kämpfer Karl“.

