Einmal mit Profis arbeiten Neues Jahr, alte Probleme: Der Meißner Panorama-Aufzug stand am Montag zum vierten Mal im jungen Jahr still. Der Wartungsvertrag wird die Probleme nicht lösen. Jetzt muss weiter gedacht werden.

Da wollte er am Montag nicht hoch: Die Pannen-Serie des Panoramalifts am Meißner Burgberg geht munter weiter. Fortsetzung folgt sicher. © Claudia Hübschmann

Das Leben schreibt Geschichten, die kann sich kein Journalist ausdenken. Als SZ-Fotografin Claudia Hübschmann am Montag ein Bild vom Panoramaufzug an den Burgzinnen machen möchte, drückt sie vergeblich auf den Ruf-Knopf. Der an der Talstation stehende Glaskasten kommt einfach nicht. Also wieder hinab in den Meisa-Grund. Dort zeigt sich das Malheur. Die Türen schließen nicht. Ein Monteur sei bereits gerufen, sagt die Dame im Kassenhäuschen.

Die Panne vom Montag ist der neuste Eintrag in der damit bereits vier Vorfälle umfassenden Stillstands-Statistik für 2017. Zuerst musste über den Jahreswechsel die Notruftechnik gewechselt werden. Am 5. Januar spielte die innere Steuerung der Türen verrückt. Ende vergangener Woche trat ein Defekt an einer Tür am oberen Ende der Strecke auf. Diese Woche waren es die Sensoren an der unteren Tür. Die peinliche Serie sorgt im Internet für kräftigen Spott. So lautet der bissige Kommentar von Christian Fischer auf der Meißner SZ-Facebookseite: „Mittlerweile wäre die gesamte Albrechtsburg abzutragen und auf Normalniveau zu bringen bestimmt preiswerter. Hat das mal jemand durchgerechnet?“

Der Fehlstart ins neue Jahr macht vor allem eines deutlich. Es wird nicht besser, wenn sich Stadt und Techniker – so wie im Sommer vergangenen Jahres geschehen – selbst die Taschen volllügen und behaupten, für seine bisher etwa 550 000 Fahrten mit 2,5 Millionen Gästen sei der Aufzug gut in Schuss. In Anbetracht der Vielzahl an Fahrten gebe es vergleichsweise wenig Defekte.

Die Dinge müssen in Meißen endlich beim Namen genannt werden. Der unlängst von der US-Konkurrenz aufgekaufte Hersteller Hütter hat der Stadt Meißen ein Produkt verkauft, welches überdurchschnittlich störanfällig ist und zahlreiche Schwachstellen besitzt. Seine Aussetzer machen Meißen zum Gespött in ganz Sachsen. Oder hat jemand schon einmal davon gehört, dass etwa der Aufzug zur Ostrauer Scheibe in Bad Schandau oder die Standseilbahn in Dresden ähnlich häufig stehengeblieben wären?

Mit einem sogenannten Vollwartungsvertrag glauben Rathaus und Stadträte nun einen Schlüssel gefunden zu haben, den Betrieb der Anlage zuverlässiger zu gestalten. Jährlich zwischen 40 000 Euro und 50 000 Euro erhält dafür die aus Arnsdorf stammende Firma FB-Aufzüge. Die Konditionen gelten bis 2019.

Solche Pauschalen haben allerdings mindestens zwei Haken: Letztlich existiert für die Monteure kein Anreiz, die Pannenquote gering zu halten oder im besten Falle zu drücken. Schließlich wird ja an jedem Aussetzer verdient und vielleicht lässt sich die Unkosten-Pauschale sogar noch etwas nach oben bringen?

Haken-Nummer 2: Ein Wartungsvertrag ist stets reaktiv angelegt. Die Monteure kommen, wenn der Aufzug gestört ist. Es wird jedoch nicht vorbeugend daran gearbeitet, die sehr vielgestaltigen Pannenursachen langfristig mit robusten Alternativen zu beseitigen.

Genau dies sollte die Stadt Meißen jedoch parallel zur Wartung angehen. Aus einem bereits vorliegenden Gutachten sind die Problempunkte der Anlage bekannt. Hinzu kommen die praktischen Erkenntnisse aus den Ausfällen der vergangenen Jahre. Anstatt kleckerweise auszubessern, muss die Touristenfalle am Burgberg komplett umgebaut und nachgerüstet werden. Auf störungsanfälligen Schnickschnack ist dabei zu verzichten. Die Technik darf ruhig etwas russisch sein. Dann funktioniert sie nämlich auch im Winter.

zur Startseite